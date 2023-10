Pirelli ziet af van nieuwe compound na test in Japan

Bandenleverancier Pirelli is hard bezig met de ontwikkelingen voor de banden voor het aankomend seizoen. In de afgelopen maanden hebben veel teams al getest met de nieuwe banden. Volgens Pirelli-topman Mario Isola blijkt hier uit dat de nieuwe C2-band niet goed genoeg.

In de vrije trainingen op de vrijdag in Japan kregen alle coureurs de beschikking over een aantal ongemarkeerde testbanden. Het was dus onduidelijk met welke compounds er werd getest door de teams en bandenleverancier Pirelli. Nu blijkt dat de teams hebben getest met onder meer de nieuwe C2-compound voor het aankomende seizoen. Alle coureurs kregen tijdens de eerste twee vrije trainingen de beschikking over twee setjes van deze C2-band.

Volgens Pirelli-topman Mario Isola leverde de test niet het gewenste resultaat op. Het gevolg hiervan is dat de huidige compound waarschijnlijk blijft bestaan. In gesprek met Motorsport.com legt Isola het uit: "Kijkende naar de data, en de baanontwikkeling, bood het prototype niet de grip die we zochten. We houden dus waarschijnlijk vast aan de huidige C2-compound. Zonder duidelijke toename van de grip is er geen reden op iets te veranderen en ook geen reden om een nieuwe compound te introduceren. De huidige C2 werkt namelijk wel gewoon zoals we willen."