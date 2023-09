Sainz spint tijdens speciale regenbandentest op Fiorano

Afgelopen weekend stond de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza op het programma. Na afloop van de race bleven er een aantal teams hangen, want er worden deze week weer bandentests uitgevoerd. Carlos Sainz werkte gisteren een bandentest af, maar dat ging niet helemaal volgens plan.

Op Monza werkten de teams van Alpine en Red Bull Racing een test af voor bandenleverancier Pirelli. Het team van Ferrari testte op hun testcircuit Fiorano de nieuwe regenbanden uit, men heeft op hun thuiscircuit namelijk de mogelijkheid om met sprinklers de baan nat te maken. Carlos Sainz verrichte de test voor Ferrari, maar dat ging niet helemaal volgens plan. Fans die rondom het circuit stonden, zagen namelijk dat hij vaststond in de grindbak.

Ondanks de spin heeft Sainz in totaal 153 rondjes gereden op Fiorano, vandaag zal Charles Leclerc ook een testdag gaan afwerken. Op Monza reed Sergio Perez namens Red Bull gisteren 119 rondjes terwijl Esteban Ocon in totaal 118 rondjes reed voor Alpine. Vandaag voeren beide teams ook weer een test uit voor Pirelli, het is onbekend wie er voor Red Bull zal gaan rijden. Bij Alpine kruipt vandaag Pierre Gasly achter het stuur.