Verstappen baalt van Pirelli: "Laat die banden lekker thuis!"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het circuit van Bakoe was één grote chaos. Tussen de rode vlaggen, gele vlaggen en regendruppels door wist Max Verstappen de pole position te pakken. Over één ding was hij na afloop niet tevreden: de banden. Hij wil hierover in gesprek gaan met bandenleverancier Pirelli.

Pirelli had ervoor gekozen om dit weekend zeer zachte compounds mee te nemen. De zachtste C6-banden vallen echter niet bij iedereen in de smaak, en in de kwalificatie reden veel coureurs hun rondjes op de mediumbanden. Ook Max Verstappen reed veel op deze banden, al zette hij zijn poletijd wel neer op een setje banden met de rode wangen.

Mindere band

De C6-banden zijn niet bepaald de favoriet van de coureurs. Verstappen was er na afloop zeer mondig over, toen hij ernaar werd gevraagd door de internationale media. Hij wil er graag over in gesprek met de mensen van Pirelli: "Het is gewoon een mindere band. Ik denk dat ik er wel een keertje over wil gaan praten met Pirelli, dat ze die band gewoon lekker thuis moeten laten. Het maakt het voor een heel weekend heel erg lastig, omdat je tot aan de kwalificatie gewoon totaal geen referentie hebt op de mediums."

Klachten zijn niet nieuw

Het is niet de eerste keer dat deze compound dit seizoen werd gebruikt. Wat opviel, was dat er tijdens de vorige raceweekenden ook al klachten waren over deze banden. Verstappen baalt er dan ook een beetje van dat er nu weer wordt gereden met de fel bekritiseerde compound: "Het heeft ook niet echt heel erg veel zin. Als die band hier al niet werkt, en eerder ook niet in Monaco, in Imola en in Canada, dan kan je hem echter beter thuislaten."

Uiteindelijk was het voor Verstappen geen groot probleem. Hij pakte de pole position, en mag in de race van vandaag gaan jagen op zijn vierde zege van het seizoen.

Pietje Bell

Posts: 31.051

Hier is te zien welke banden iedereen voor de race heeft.

https://i.imgur.com/n7pCc8I.png

  • 4
  • 21 sep 2025 - 09:10
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.498

    Hij reed toch steeds op geel en alleen in de laatste poging op rood? Wat betekent dat voor de race?

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 09:03
    • Pietje Bell

      Posts: 31.051

      Hier is te zien welke banden iedereen voor de race heeft.

      i.imgur.com/n7pCc8I.png

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 09:10
    • skibeest

      Posts: 1.884

      Dat iedereen opgebruikt geel of wit gaat rijden

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 09:31
    • Pietje Bell

      Posts: 31.051

      Deze link blijft in het filter hangen. Overgebleven banden:

      https://i.imgur(.)com/n7pCc8I.png

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 09:33
  • HarryLam

    Posts: 4.875

    Hmmmm.....niet best, dan moet Max evt op gebruikte mediums nog rijden.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 11:31
  • SennaS

    Posts: 10.468

    Als wk heeft hij recht van spreken en zijn mening geven.
    Maar alle coureurs hebben dan toch hetzelfde probleem en dus uitdaging?

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 13:15

