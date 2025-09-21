Verstappen baalt van Pirelli: "Laat die banden lekker thuis!"

De kwalificatie op het circuit van Bakoe was één grote chaos. Tussen de rode vlaggen, gele vlaggen en regendruppels door wist Max Verstappen de pole position te pakken. Over één ding was hij na afloop niet tevreden: de banden. Hij wil hierover in gesprek gaan met bandenleverancier Pirelli.

Pirelli had ervoor gekozen om dit weekend zeer zachte compounds mee te nemen. De zachtste C6-banden vallen echter niet bij iedereen in de smaak, en in de kwalificatie reden veel coureurs hun rondjes op de mediumbanden. Ook Max Verstappen reed veel op deze banden, al zette hij zijn poletijd wel neer op een setje banden met de rode wangen.

Mindere band

De C6-banden zijn niet bepaald de favoriet van de coureurs. Verstappen was er na afloop zeer mondig over, toen hij ernaar werd gevraagd door de internationale media. Hij wil er graag over in gesprek met de mensen van Pirelli: "Het is gewoon een mindere band. Ik denk dat ik er wel een keertje over wil gaan praten met Pirelli, dat ze die band gewoon lekker thuis moeten laten. Het maakt het voor een heel weekend heel erg lastig, omdat je tot aan de kwalificatie gewoon totaal geen referentie hebt op de mediums."

Klachten zijn niet nieuw

Het is niet de eerste keer dat deze compound dit seizoen werd gebruikt. Wat opviel, was dat er tijdens de vorige raceweekenden ook al klachten waren over deze banden. Verstappen baalt er dan ook een beetje van dat er nu weer wordt gereden met de fel bekritiseerde compound: "Het heeft ook niet echt heel erg veel zin. Als die band hier al niet werkt, en eerder ook niet in Monaco, in Imola en in Canada, dan kan je hem echter beter thuislaten."

Uiteindelijk was het voor Verstappen geen groot probleem. Hij pakte de pole position, en mag in de race van vandaag gaan jagen op zijn vierde zege van het seizoen.