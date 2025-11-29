De banden van Pirelli zijn dit weekend in Qatar het onderwerp van gesprek. Voorafgaand aan het weekend werden er al maatregelen genomen, maar het is nog maar de vraag of dit genoeg is. Pirelli heeft namelijk problemen ontdekt bij de banden die op de vrijdag werden gebruikt.

Het circuit van Losail in Qatar vormt een grote uitdaging voor de teams, coureurs en dus ook de banden. In de afgelopen edities van de Grand Prix werden er problemen met het rubber ontdekt, en bij bandeleverancier Pirelli maakte men zich zorgen. Er werd in de weken voorafgaand aan dit weekend veel overlegd, en uiteindelijk werden er maatregelen aangekondigd.

De teams mogen dit weekend per bandenset maximaal 25 rondjes rijden. Dat zorgt er dus automatisch voor dat een eenstopper in de race simpelweg niet mogelijk is, en de strategen aan de pitmuur een oplossing moeten bedenken. Pirelli neemt deze maatregelen nadat er in de voorgaande edities van de race problemen ontstonden. Vorig jaar waren er meerdere lekke banden nadat er glas op de baan lag, en in 2023 ontstonden er scheurtjes in de banden en moest men ingrijpen.

Wat is er aan de hand?

Gisteren werden in Qatar een vrije training en de sprint kwalificatie afgewerkt. Bij Pirelli schrokken ze toen ze naar de banden keken, zo legt kopstuk Simone Berra uit aan de internationale media: "We troffen verschillende sneetjes aan. Dit komt vooral door de grindbakken die hier naast de baan liggen. Het circuit heeft drie of vier extra grindstroken toegevoegd ten opzichte van vorig jaar. De coureurs, wanneer ze tot het uiterste pushen, brengen dat grind dan weer op de racelijn."

Berra stelt dat de steentjes hier scherper lijken te zijn dan op andere circuits: "We hebben enkele vrij diepe sneetjes gevonden, en sommigen waren zelfs heel erg diep. We moeten rekening houden met mogelijke gevolgen tijdens de sprintrace of tijdens de race."

Geen reden tot paniek

Berra benadrukt dat er geen reden tot paniek is. Hij stelt dat de problemen tijdens de race minder groot zullen zijn: "Ze gaan dan minder vaak van de baan en dus zou de zorg minder groot moeten zijn. Maar we willen natuurlijk onze ogen openhouden tijdens deze kwestie."