Zorgen nemen toe: Pirelli ontdekt nieuwe bandenproblemen in Qatar

De banden van Pirelli zijn dit weekend in Qatar het onderwerp van gesprek. Voorafgaand aan het weekend werden er al maatregelen genomen, maar het is nog maar de vraag of dit genoeg is. Pirelli heeft namelijk problemen ontdekt bij de banden die op de vrijdag werden gebruikt.

Het circuit van Losail in Qatar vormt een grote uitdaging voor de teams, coureurs en dus ook de banden. In de afgelopen edities van de Grand Prix werden er problemen met het rubber ontdekt, en bij bandeleverancier Pirelli maakte men zich zorgen. Er werd in de weken voorafgaand aan dit weekend veel overlegd, en uiteindelijk werden er maatregelen aangekondigd.

De teams mogen dit weekend per bandenset maximaal 25 rondjes rijden. Dat zorgt er dus automatisch voor dat een eenstopper in de race simpelweg niet mogelijk is, en de strategen aan de pitmuur een oplossing moeten bedenken. Pirelli neemt deze maatregelen nadat er in de voorgaande edities van de race problemen ontstonden. Vorig jaar waren er meerdere lekke banden nadat er glas op de baan lag, en in 2023 ontstonden er scheurtjes in de banden en moest men ingrijpen.

Wat is er aan de hand?

Gisteren werden in Qatar een vrije training en de sprint kwalificatie afgewerkt. Bij Pirelli schrokken ze toen ze naar de banden keken, zo legt kopstuk Simone Berra uit aan de internationale media: "We troffen verschillende sneetjes aan. Dit komt vooral door de grindbakken die hier naast de baan liggen. Het circuit heeft drie of vier extra grindstroken toegevoegd ten opzichte van vorig jaar. De coureurs, wanneer ze tot het uiterste pushen, brengen dat grind dan weer op de racelijn."

Berra stelt dat de steentjes hier scherper lijken te zijn dan op andere circuits: "We hebben enkele vrij diepe sneetjes gevonden, en sommigen waren zelfs heel erg diep. We moeten rekening houden met mogelijke gevolgen tijdens de sprintrace of tijdens de race."

Geen reden tot paniek

Berra benadrukt dat er geen reden tot paniek is. Hij stelt dat de problemen tijdens de race minder groot zullen zijn: "Ze gaan dan minder vaak van de baan en dus zou de zorg minder groot moeten zijn. Maar we willen natuurlijk onze ogen openhouden tijdens deze kwestie."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.896

Drie verplichte stops.....problem solved.

  • 1
  • 29 nov 2025 - 11:48
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.896

    Drie verplichte stops.....problem solved.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 11:48
    • Remco_F1

      Posts: 3.259

      Of griddbak vervangen door vangrails... problem solved.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 12:19
    • JM_K

      Posts: 1.195

      Of elke ronde nieuwe banden, lijkt mij helemaal safe.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.896

      Je ziet Remco, wij zijn van het problemen oplossen.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 13:39
    • Babs

      Posts: 119

      Tja, zo'n ouwe baas met incontinentie weet natuurlijk alles van verplichte stops, hé Ouw?

      ;-)

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 14:02
  • HarryLam

    Posts: 5.063

    Pirelli faalt duidelijk als bandenleverancier in de F1.

    • + 1
    • 29 nov 2025 - 12:13
  • d@nny

    Posts: 3.538

    Verplicht aan het einde van elke rondje naar binnen voor verse banden.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 13:10

