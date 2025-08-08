user icon
Pirelli zet Colapinto voor schut na pijnlijke crash tijdens testdag
Franco Colapinto kende een pijnlijk begin van de zomerstop. De Argentijn crashte deze week op de Hungaroring tijdens een bandentest. De oorzaak bleef onduidelijk, maar bandenleverancier Pirelli deelt nu opvallende informatie. Volgens hen heeft de crash niets te maken met de banden.

Afgelopen weekend werd de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden in Hongarije. Na de race op de Hungaroring pakten veel teams en coureurs hun koffers en vertrokken veel van hen naar hun vakantieadres. Dat gold niet voor iedereen, want bandenleverancier Pirelli organiseerde een tweedaagse test op de Hungaroring. De test stond in het teken van de nieuwe banden voor 2026.

Pijnlijke crash

Ook het team van Alpine was aanwezig bij deze testdag. Op woensdag mocht Franco Colapinto plaatsnemen achter het stuur, en Pirelli had een lange dag vol met tests gepland. Die plannen konden echter de prullenbak in, omdat Colapinto in de ochtenduren zijn auto in de muur had geparkeerd.

Al snel verschenen er beelden van de zwaar beschadigde Alpine op het internet. Te zien was dat Colapinto een flinke klap had gemaakt, en Alpine besloot naar buiten te treden over het incident. De Franse renstal maakte bekend dat Colapinto naar het medisch centrum op het circuit was gebracht, maar dat hij in orde is.

Pirelli ontkent betrokkenheid bij crash

Wat er was gebeurd bleef echter een groot raadsel. De crash lag niet aan de banden, zo verklaart Pirelli-topman Mario Isola in een statement: "We hebben veel data kunnen verzamelen, hoewel het jammer was dat we op deze dag een deel van onze kilometers hebben verloren omdat Colapinto van de baan is geschoten. Het incident stond op geen enkele manier in verband met de banden."

De banden zullen er volgend jaar iets anders uitzien, en Pirelli is hard bezig met de voorbereidingen. Er worden later dit jaar ook nog belangrijke testdagen georganiseerd op de circuits van Monza, Mugello en Mexico-Stad.

Larry Perkins

Posts: 58.979

Colapinto heeft zichzelf "voor schut" gezet en het is niet meer dan logisch dat Pirelli met een verklaring komt, waar niks achterbaks in staat.

  • 1
  • 8 aug 2025 - 10:54
  • koppie toe

    Posts: 4.647

    Goh niet netjes van Pirelli hoor.

    Ow wacht......

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 10:52
  • Larry Perkins

    Posts: 58.979

    Colapinto heeft zichzelf "voor schut" gezet en het is niet meer dan logisch dat Pirelli met een verklaring komt, waar niks achterbaks in staat.

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 10:54
  • Wingleader

    Posts: 3.319

    Ik heb niks met Colapinto, maar nog minder met Pielli. Dat is je reinste bagger.

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 10:55
  • Paulie

    Posts: 4.354

    Er zit Cola tegen die banden

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 10:59
  • jd2000

    Posts: 7.212

    Het enige goede van Pirelli is hun kalender.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:03
  • walteij

    Posts: 2.072

    "De banden zullen er volgend jaar iets anders uitzien"

    Worden ze achthoekig??

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:22
  • monzaron

    Posts: 523

    Colapinto heeft al moeite de wagen in de races op de baan te houden. En dan nu met andere (test) banden 🥱

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:28

