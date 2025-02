Ferrari en McLaren zijn goud waard voor Pirelli

De teams van Ferrari en McLaren hebben drukke dagen achter de rug. De teams waren in de afgelopen dagen aanwezig in Barcelona om een bandentest af te werken voor bandenleverancier Pirelli. Het leverde veel nuttige data en een grote hoeveelheid rondjes op.

Aangezien er volgend jaar nieuwe reglementen gaan gelden in de Formule 1, komen er ook nieuwe banden. Bandenleverancier Pirelli heeft dan ook een uitgebreid testprogramma opgezet op de nieuwe banden te testen. McLaren werkte vorige week een test af met de regenbanden op Paul Ricard, en deze week werden de slicks getest. Ferrari en McLaren mochten in actie komen, en ze gebruikten aangepaste versies van de SF-24 en de MCL60.

Hamilton

De wagens waren aangepast om de omstandigheden voor 2026 zo goed mogelijk te simuleren. Op dinsdag begon het testwerk in Barcelona. Ferrari liet Lewis Hamilton en Charles Leclerc rijden, en bij McLaren kwam Lando Norris in actie. Op de woensdag was het wederom de beurt aan Hamilton en Leclerc, terwijl McLaren deze keer koos voor Oscar Piastri. Leclerc noteerde met een 1.14.971 de snelste tijd, maar aangezien het om verschillende testprogramma's ging zegt dit helemaal niets.

Zeer veel rondjes

Tijdens de eerste testdag werden er veel rondjes gereden. Namens McLaren reed Norris 159 rondjes, terwijl Leclerc en Hamilton respectievelijk 86 en 87 rondjes reden over het Catalaanse asfalt. Op de tweede dag reden de Ferrari-coureurs minder rondjes, want ze kwamen allebei slechts tot 74 rondjes. Piastri reed er voor McLaren ook iets minder dan Norris een dag eerder. De Australiër reed 152 rondjes. In totaal werden er dus ruim 600 (!) rondjes gereden voor Pirelli, en dat leverde nuttige data op. In de komende weken wordt er nog meer getest. Op 13 en 14 februari komen Alpine, McLaren en Mercedes in actie op Jerez, en op 2 en 3 maart rijden Alpine en Williams in Bahrein.