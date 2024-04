Ook Pirelli wist niets van 'geverfd' asfalt in China

Dit weekend komt de Formule 1 voor het eerst sinds 2019 in actie op het circuit van Shanghai in China. In de eerste sessies werd wel duidelijk dat de coureurs soms op zoek waren naar grip. Dit komt door een opvallende wijziging aan het asfalt waar zelfs bandenleverancier Pirelli niet op de hoogte van was.

Voorafgaand het Chinese raceweekend werd gecommuniceerd dat het circuit van Shanghai was voorzien van een nieuwe laag asfalt. Eenmaal aangekomen in China zagen de teams echter iets anders. De baan was namelijk niet opnieuw geasfalteerd, maar de organisatie had het circuit 'geverfd' met een bitumen-mengsel. De teams wisten dit niet, en ze hebben dit dan ook niet kunnen uittesten in de simulatoren.

De tien teams waren echter niet de enige die niet op de hoogte waren van het 'geverfde' circuit. Ook bandenleverancier Pirelli had deze informatie niet ontvangen en chief engineer Simone Berra legt aan Motorsport.com uit wat de gevolgen hiervan zijn: "We hadden geen melding ontvangen, dus ook wij waren helemaal verrast hierdoor. We kwamen erachter op woensdag tijdens onze gebruikelijke inspectie van de baan. Het was wel duidelijk dat deze asfaltlaag compleet anders was vergeleken met de vorige keer dat wij aanwezig waren op dit circuit."