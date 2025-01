Pirelli stuurt McLaren de baan op voor bandentest

In de schaduw van de Ferrari-test in Barcelona, is ook het team van McLaren de baan opgekomen. De Britse constructeurskampioen voert echter geen TPC-test uit, maar een bandentest. De koude weersomstandigheden in Frankrijk gooiden roet in het eten tijdens de eerste testdag.

Het team van Ferrari voert deze dagen een testweek uit op het circuit van Barcelona in Spanje. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werkten daar in de afgelopen dagen TPC-tests af, al ging dat gisterochtend niet goed toen Hamilton crashte. Het is de verwachting dat Ferrari vandaag Antonio Giovinazzi en Dino Beganovic inzet. Ferrari zal volgende week, waarschijnlijk met Hamilton, een bandentest gaan uitvoeren voor Pirelli.

Problemen met het weer

Pirelli is deze week al begonnen aan hun testprogramma. Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk testen ze de regenbanden. Dit doen ze samen met constructeurskampioen McLaren, het Britse team maakt gebruik van een aangepaste MCL60 uit 2023. Volgens Motorsport.com verliep de eerste testdag op woensdag niet helemaal zoals gepland. Oscar Piastri zou de hele dag rijden, maar in de ochtend werden er temperaturen van -2 graden Celsius gemeten. Hierdoor kon de testsessie in de ochtend niet doorgaan. Later brak de zon door, en kon Piastri in de middag de baan op.

Eerste meters voor Norris

Bandenleverancier Pirelli wilde de regenbanden voor 2026 testen, en op Paul Ricard wordt gebruik gemaakt van de sproeiers. Op deze manier werd de baan op een kunstmatige wijze nat gemaakt, om een regenrace te kunnen nabootsen. Vandaag gaat Pirelli verder met het testen van de nieuwe banden. Gisteren mocht Piastri zijn eerste meters van het jaar maken, en vandaag kruipt Lando Norris achter het stuur. Ook de Britse vicekampioen van 2024 zal gaan rijden met regenbanden. Piastri kwam een dag eerder tot 120 rondjes, hij reed op de kortere lay-out van 3,4 kilometer.