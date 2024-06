Alpine en Pirelli ondervinden hinder van paddockbrand

De tweede dag van het Spaanse raceweekend begon zeer onrustig. In een hospitality unit van McLaren brak er vlak voor de start van de derde vrije training brand uit. Het vuurtje werd geblust, maar dat betekent niet dat alles weer rustig is. Een aantal andere hospitality's zijn namelijk ook onbereikbaar.

De brandweer betrad vlak voor de start van de derde vrije training de onderkomens van McLaren. De Britse renstal liet weten dat al het personeel in orde was, en dat hun ruimtes waren ontruimd. Na de training werd duidelijk dat de brandweer nog steeds bezig was, en dat dit ook gevolgen had voor het team van Alpine en bandenleverancier Pirelli. Aangezien ze allebei hun onderkomens hebben naast die van McLaren, mocht ook hun personeel hun hospitality's niet betreden.

A couple of hours after the @McLarenF1 hospitality building fire started the @Circuitcat_eng paddock is still disrupted, and there still is smoke emerging. Neighbours @AlpineF1Team also had to evacuate: pic.twitter.com/rvUjJtEDmz