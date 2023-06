Vasseur baalt: "Begrijpen deze banden nog steeds niet"

Het team van Ferrari heeft een aantal zware weken achter de rug. De Italiaanse renstal worstelt met de auto en blijft ver achter op de concurrentie van Red Bull Racing, Mercedes en Aston Martin. Ferrari heeft het ook lastig met de banden en teambaas Frédéric Vasseur kijkt dan ook niet uit naar de introductie van de nieuwe compounds in Silverstone.

Bandenleverancier Pirelli kondigde vorige maand aan dat ze tijdens het Britse Grand Prix-weekend vernieuwde bandencompounds gaan introduceren. De huidige auto's zijn veel sneller dan Pirelli had verwacht en daarom heeft men ervoor gekozen om met nieuwe banden te komen. Ferrari heeft het echter al heel erg moeilijk met de huidige banden, de coureurs worstelden in Spanje met hun auto's en vooral de banden.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kijkt dan ook niet bepaald uit naar de nieuwe banden die worden geïntroduceerd op het circuit van Silverstone. In Spanje werd er tijdens de vrije trainingen al getest met de compounds en Vasseur was bij de internationale media niet bepaald positief: "Je kan er niet veel over zeggen als je nog maar vijf rondjes hebt gereden. Laat ik het duidelijk zeggen: we hebben duizenden rondjes gereden met deze banden en we begrijpen ze nog steeds niet. Het betekent niet dat je de banden direct begrijpt als je maar vijf rondjes rijdt."