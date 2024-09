Formule 1-teams staan voor uitdagingen door weer en wind in Bakoe

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar het Bakoe City Circuit, waar de zeventiende Grand Prix van 2024 op het programma staat. In vergelijking met andere jaren vindt de race hier dit jaar echter wel tijdens een heel ander jaargetijde plaats. Dit brengt volgens bandenleverancier Pirelli enkele uitdagingen met zich mee.

Het stratencircuit in Bakoe staat sinds 2016 onafgebroken op de Formule 1-kalender. De race, die vanaf 2017 officieel door het leven gaat als de 'Grand Prix van Azerbeidzjan', ging alleen in 2020 niet door vanwege de coronapandemie. In de andere zeven seizoenen werd er wel geracet in de straten van Bakoe, maar wel tijdens een andere periode dan in 2024. Zo stond de Grand Prix in 2018, 2019 en 2023 op het programma in april, terwijl de race in 2016, 2017, 2021 en 2022 in juni plaatsvond.

Dit jaar vindt de GP van Azerbeidzjan echter plaats in september en vormt de race een doubleheader met Singapore. Dat heeft alles te maken met de kalender die dit jaar logistiek gezien logischer is ingedeeld. Doordat de race in september plaatsvindt, wordt de race in een compleet ander jaargetijde verreden. En dit brengt volgens bandenleverancier Pirelli, die wijst naar het weer, de nodige uitdagingen met zich mee voor de teams.

"Meestal is het behoorlijk warm in september, met temperaturen die zeker hoger liggen dan in april. Bovendien kan de baantemperatuur aanzienlijk veranderen, afhankelijk van welke delen in de zon liggen of in de schaduw van de omringende gebouwen. Dat is vooral zo in het deel dat door de oude stad loopt", zo vertelt de Italiaanse bandenleverancier in een persbericht.

Wind

Maar er wordt door Pirelli ook nog naar een andere uitdaging gewezen: de wind. "Die kan de besturing van de auto's verstoren en de coureurs vanuit verschillende richtingen verrassen, omdat de wind wordt geleid door de hoge gebouwen in de stad."

Het is algemeen bekend dat de Formule 1-auto's vandaag de dag erg gevoelig zijn voor de wind. Dat was ook al te zien in Zandvoort, waar veel coureurs tijdens de eerste twee trainingen van de baan schoten door de enorme windstoten. Doordat het Bakoe City Circuit dicht bij de zee ligt, is er altijd wel sprake van wind. In 2018 werd windkracht zes zelfs gemeten. De coureurs zijn dus wel wat gewend in Azerbeidzjan, maar alsnog kan de wind erg verraderlijk zijn. Het zorgt er namelijk voor dat de auto's moeilijker bestuurbaar zijn. Ook kan de wind de rempunten naar voren of naar achteren verplaatsen door verminderde of juist versterkte neerwaartse druk. Het is dus zeker een factor waar de teams en coureurs rekening mee zullen moeten houden.

Bandencompounds

Pirelli heeft gekozen voor het raceweekend in Azerbeidzjan gekozen voor de drie zachtste bandencompounds in het spectrum. De C5 wordt de soft-band, de C4 wordt de medium-band en de C3 zal als de harde band fungeren. Dit is, ondanks de andere weersomstandigheden, dezelfde keuze als in 2023.

De Italiaanse bandenleverancier verwacht voorafgaand aan het raceweekend een éénstop-race. Verder benadrukken ze dat de evolutie van de baan een belangrijke rol kan gaan spelen. Dit heeft te maken met dat het stratencircuit normaal gesproken geopend is voor het normale verkeer.