Pirelli reageert op kritiek van coureurs: "Ze moeten hun rijstijl aanpassen"

Bandenleverancier Pirelli wil volgend jaar nieuwe compounds introduceren in de Formule 1. Het is de bedoeling dat bij deze nieuwe banden geen bandenwarmers meer nodig zijn. Veel coureurs zijn nogal kritisch op dat plan, maar bij Pirelli vindt men dat onzin. De bandenleverancier geeft aan dat de coureurs hun rijstijl moeten aanpassen.

Onder meer Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell was kritisch op de plannen van Pirelli. Russell stelde dat hij bezorgd was en dat de banden misschien nog niet geschikt zijn voor een racescenario. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton was ook zeer kritisch en gaf aan dat het een gevaarlijke stap kan zijn. Veel coureurs vrezen dan ook voor crashes door koude banden, zoals recent ook in het WEC gebeurde.

Bij Pirelli heeft men echter een andere mening. Ze horen en lezen de kritiek, maar delen deze woorden niet. Pirelli-engineer Simone Berra legt het uit bij de internationale media: "Als we kijken naar de veiligheid, dan zie ik in onze gegevens geen risico. Je moet wel je rijstijl in de eerste ronde aanpassen. Coureurs zullen hun rijstijl moeten aanpassen, ook om de band te beschermen. Je kunt slijtage generen als je teveel pusht als de banden niet op temperatuur zijn. Ik respecteer de mening van de coureurs, maar ik denk dat verschillen zijn zijn vergeleken met de oude producten van ons."