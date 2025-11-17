user icon
Pirelli past F1-regels aan voor Grand Prix van Qatar
  Gepubliceerd op 17 nov 2025 11:22
  • comments 11
  Door: Bob Plaizier

Bandenleverancier Pirelli heeft aangekondigd dat alle coureurs tijdens de Grand Prix van Qatar minimaal twee pitstops moeten maken. Uit angst voor mogelijke bandenproblemen werd er in de afgelopen weken overlegd met de betrokken partijen, en is er een oplossing gevonden voor een mogelijk probleem.

De Grand Prix van Qatar staat over een paar weken op het programma. Het raceweekend op het circuit van Losail is de op één na laatste race van het seizoen, en er wordt dan ook een sprintrace verreden. In de afgelopen paar jaren bleek dat de banden het zwaar hadden op het circuit, en bij Pirelli maakten ze zich dan ook zorgen.

Welke rondjes tellen mee?

Om te voorkomen dat coureurs te maken krijgen met plotselinge lekke banden of mogelijke klapbanden, werd er in de afgelopen weken flink overlegd. Samen met de FIA en de Formule 1 heeft Pirelli besloten om een maximaal aantal rondjes per setje banden toe te staan. De coureurs mogen met elke set banden slechts 25 rondjes rijden. Dit geldt voor alle rondjes in de vrije training, de sprint kwalificatie, de sprintrace, de gewone kwalificatie en de Grand Prix. Ook rondjes achter de Safety Car of onder de Virtual Safety Car tellen mee.

Geen unieke ingreep

De enige rondjes die volgens Pirelli niet mee hoeven te tellen zijn de rondjes naar de grid en de formatieronde. Dit geldt voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Aangezien de Grand Prix van Qatar 57 rondjes telt, zullen alle coureurs verplicht minimaal twee pitstops moeten maken. Het kan voor een extra spanningselement in de race gaan zorgen, maar volgens Pirelli is deze keuze echt uit het oogpunt van de veiligheid genomen. Hetzelfde gebeurde eerder al tijdens de Qatarese Grand Prix in 2023.

Hoe weten de teams hoeveel rondjes ze nog kunnen rijden?

Pirelli wijst er in hun persbericht op dat ze zich vorig jaar al ernstig zorgen maakten over de veiligheid van de banden op het circuit van Losail. Ze wijzen naar het feit dat vooral de linker voorbanden onder grote druk kwamen te staan in Qatar. Om ervoor te zorgen dat alle teams weten hoeveel rondjes ze nog kunnen rijden per setje banden, zal Pirelli ze voor de start van de Grand Prix op de hoogte brengen van de stand van zaken.

jd2000

Posts: 7.410

wat een kutbanden

  • 1
  • 17 nov 2025 - 11:46
Reacties (11)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.299

    Hadden ze dit niet kunnen voorzien?

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 11:42
    • BoerTeun

      Posts: 1.473

      Dan doen ze toch.
      Ze voorzien problemen dus grijpen ze in. Iet wat laat dat dan weer wel.

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 12:00
  • jd2000

    Posts: 7.408

    wat een kutbanden

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 11:46
  • HermanInDeZon

    Posts: 326

    Michelin is voor dit afgefakkeld ... en die zaten dan nog in een bandenoorlog.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 12:01
  • koppie toe

    Posts: 4.799

    Jammer dat achter een eventuele safetycar ook meetelt.
    Dan krijg je nog wat verschillende tactiek.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 12:24
  • gridiron

    Posts: 2.937

    "Uit angst voor mogelijke bandenproblemen werd er in de afgelopen weken overlegd met de betrokken partijen, en is er een oplossing gevonden voor een mogelijk probleem."

    Een beperking op het aantal ronden leggen is geen oplossing zoeken maar rond de pot draaien, de teams gaan waarschijnlijk ook geen extra banden krijgen gezien zij hun verdeling van de banden al een paar maand geleden hebben bepaald en door gegeven aan de fabriek van Pirelli.

    • + 0
    • 17 nov 2025 - 12:30
    • Pietje Bell

      Posts: 31.926

      "de teams gaan waarschijnlijk ook geen extra banden krijgen gezien ZIJ
      hun verdeling van de banden al een paar maand geleden hebben bepaald en door gegeven aan de fabriek van Pirelli."

      Als je met ZIJ de teams bedoelt dan klopt dat niet. Eerder mochten de teams bepalen hoeveel banden ze van een bepaald type wilden hebben en moesten dat lang van te voren doorgeven aan Pirelli.
      Al een hele tijd bepaalt Pirelli met welke banden er gereden wordt en hoeveel elk team van elke band krijgt.

      • + 1
      • 17 nov 2025 - 12:37
    • nr 76

      Posts: 7.156

      Het doorgeven is al een aantal jaren niet meer nodig, alle teams krijgen dezelfde sets.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 12:40
    • da_bartman

      Posts: 6.266

      was het maar zo'n feest. Het zelf bepalen van de compounds per team auto bestaat al sinds 2020 niet meer. Ten tijde van Covid is men daarmee gestopt. Zou het wel graag willen terugzien.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 12:57
  • da_bartman

    Posts: 6.266

    " Het kan voor een extra spanningselement in de race gaan zorgen" Nou dat hebben we in het verleden in Qatar al gezien. Iedereen wordt min of meer gedwongen om het zelfde te doen. Enige variatie is of je een rondje eerder of een rondje later je banden wisselt.

    • + 1
    • 17 nov 2025 - 12:53
    • da_bartman

      Posts: 6.266

      maar het is iig wel in het nadeel van McLaren. Zij kunnen minder profiteren van hun betere bandenmanagement. Hoe goed de banden ook blijven, ze zullen deze net zoveel en net zo snel moeten inruilen voor een nieuwe set.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 14:24

