Bandenleverancier Pirelli heeft aangekondigd dat alle coureurs tijdens de Grand Prix van Qatar minimaal twee pitstops moeten maken. Uit angst voor mogelijke bandenproblemen werd er in de afgelopen weken overlegd met de betrokken partijen, en is er een oplossing gevonden voor een mogelijk probleem.

De Grand Prix van Qatar staat over een paar weken op het programma. Het raceweekend op het circuit van Losail is de op één na laatste race van het seizoen, en er wordt dan ook een sprintrace verreden. In de afgelopen paar jaren bleek dat de banden het zwaar hadden op het circuit, en bij Pirelli maakten ze zich dan ook zorgen.

Welke rondjes tellen mee?

Om te voorkomen dat coureurs te maken krijgen met plotselinge lekke banden of mogelijke klapbanden, werd er in de afgelopen weken flink overlegd. Samen met de FIA en de Formule 1 heeft Pirelli besloten om een maximaal aantal rondjes per setje banden toe te staan. De coureurs mogen met elke set banden slechts 25 rondjes rijden. Dit geldt voor alle rondjes in de vrije training, de sprint kwalificatie, de sprintrace, de gewone kwalificatie en de Grand Prix. Ook rondjes achter de Safety Car of onder de Virtual Safety Car tellen mee.

Geen unieke ingreep

De enige rondjes die volgens Pirelli niet mee hoeven te tellen zijn de rondjes naar de grid en de formatieronde. Dit geldt voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Aangezien de Grand Prix van Qatar 57 rondjes telt, zullen alle coureurs verplicht minimaal twee pitstops moeten maken. Het kan voor een extra spanningselement in de race gaan zorgen, maar volgens Pirelli is deze keuze echt uit het oogpunt van de veiligheid genomen. Hetzelfde gebeurde eerder al tijdens de Qatarese Grand Prix in 2023.

Hoe weten de teams hoeveel rondjes ze nog kunnen rijden?

Pirelli wijst er in hun persbericht op dat ze zich vorig jaar al ernstig zorgen maakten over de veiligheid van de banden op het circuit van Losail. Ze wijzen naar het feit dat vooral de linker voorbanden onder grote druk kwamen te staan in Qatar. Om ervoor te zorgen dat alle teams weten hoeveel rondjes ze nog kunnen rijden per setje banden, zal Pirelli ze voor de start van de Grand Prix op de hoogte brengen van de stand van zaken.