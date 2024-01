Pirelli baalt van afblazen alternatief kwalificatieformat

Bandenleverancier Pirelli kreeg in het afgelopen seizoen de kans om te experimenteren met een aangepast kwalificatieformat. Bij dit format moesten de coureurs rijden met compounds die vooraf waren vastgelegd. Mario Isola baalt van het feit dat de Formule 1 heeft besloten om hier niet mee door te gaan.

Tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen werd er een paar gewerkt met de zogenaamde alternative tyre allocation. Tijdens deze experimenten mochten de coureurs tijdens de kwalificatiesessies alleen gebruik maken van de banden die vooraf waren vastgesteld. Dat betekende dus dat er eerst werd gereden met de hards, daarna met de mediums en in Q3 met de softs. Het was een interessant plan, maar men besloot er niet mee verder te gaan.

Pirelli-kopman Mario Isola baalt van het feit dat de Formule 1 heeft besloten om niet verder te gaan met het plan. Isola vindt het een gemiste kans en in gesprek met GP Racing legt hij uit waarom hij die mening heeft: "We hebben de alternative tyre allocation tijdens twee evenementen uitgetest. We hadden inderdaad een natte training tijdens één van die weekenden, maar het werkte best wel goed. Als kijker zou ik zeggen dat het voor leuke kwalificaties zorgde. Dus ik vind het geen goede keuze om dit te laten vallen. Ik denk dat we zoiets nodig hebben als we de carbonfootprint omlaag willen brengen."