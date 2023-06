Wolff steunt coureurs in bandenwarmer-discussie

Bandenleverancier Pirelli wil er alles aan doen om vanaf volgend jaar de bandenwarmers af te schaffen. Pirelli ontvangt echter veel kritiek. De coureurs vinden het geen slim plannen en ze hebben veel medestanders. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is geen fan van de bandenwarmer-plannen van Pirelli.

Pirelli is bezig met de ontwikkeling van de banden voor volgend seizoen. Men wil deze banden zo in elkaar zetten, dat de bandenwarmers overbodig worden. Bij de nieuwe full wet-banden is dit al het geval. In het World Endurance Championship heeft men de bandenwarmers al afgeschaft, maar tijdens de race op het circuit van Spa-Francorchamps resulteerde dit in veel crashes.

Luisteren

In de Formule 1 vrezen de coureurs voor soortgelijke problemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff snap de zorgen van de coureurs en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat je dit zonder teambelang moet bekijken. We willen uiteindelijk allemaal een goede show, maar we moeten ook naar de coureurs luisteren. We moeten misschien niet naar één coureur luisteren, maar naar allemaal. We moeten luisteren naar hun opvattingen over banden zonder bandenwarmers."

Veiligheid

Wolff is van mening dat het experimenteren met banden zonder bandenwarmers geen goed idee is. De Oostenrijker staat in deze zaak volledig aan de kant van de coureurs. Hij is nogal duidelijk: "Ik vind dat de coureurs gelijk hebben, want waarom gaan we experimenten uitvoeren die mogelijk hun veiligheid op het spel zetten. We hebben allemaal gezien wat er op Spa gebeurde. Dus wat willen we bereiken? Willen we geen tijd verspillen aan bandenwarmers voor regenbanden die we bijna nooit gebruiken?"