Pirelli bevestigt kwalificatie-experiment voor Hongarije

Bandenleverancier Pirelli heeft de compounds voor de Hongaarse en Belgische Grand Prix met de buitenwereld gedeeld. Pirelli heeft ook bekend gemaakt dat ze op de Hungaroring een langverwacht experiment gaan uitvoeren. Later deze maand zullen ze namelijk gaan testen met het alternatieve kwalificatieformat.

Pirelli maakte bekend dat ze in Hongarije gaan rijden met de C3, C4 en de C5-banden. In België krijgen de coureurs, net als vorig jaar, de beschikking over de C2, C3 en C4-banden. De Italiaanse bandenleverancier maakte bekend dat ze in Hongarije eindelijk gaan experimenteren met de zogenaamde Alternative Tyre Alocation (ATA). Het was de bedoeling dat dit experiment zou worden uitgevoerd in Imola, maar die Grand Prix werd afgelast.

In Hongarije moeten de coureurs in de drie kwalificatiedelen rijden met vooraf vastgestelde banden. In het eerste kwalificatiegedeelte mogen de coureurs alleen rijden met de harde banden, in het tweede kwalificatiegedeelte mogen de coureurs alleen rijden met de mediums en in het beslissende kwalificatiegedeelte mogen de tien overgebleven coureurs rijden op de softs. Pirelli deelde daarnaast dat ze ook in Monza gaan testen met dit opvallende experiment.