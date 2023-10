Pirelli oneens met Verstappen: "Denk niet dat dit de oplossing is"

Max Verstappen was in Qatar aardig kritisch op de Formule 1 en op bandenleverancier Pirelli. Er waren op het circuit van Losail immers veel problemen met de banden en er was ook amper grip. Verstappen kwam met een voorstel, maar volgens Pirelli-topman Mario Isola is dit geen goed plan.

Na afloop van het chaotische raceweekend in Qatar stelde Verstappen dat de Formule 1 er een beetje onnozel uitzag. Toen ze op vrijdag de baan opkwamen voor de eerste vrije training waren ze namelijk de eerste klasse die op het nieuwe asfalt reed. Volgens Verstappen is dit niet helemaal de bedoeling. Hij stelde dat de baan een beetje moet worden ingereden en dat het daarom misschien handiger is dat er eerst andere klassen in actie komen.

Niet de oplossing

Soortgelijke problemen komen vaker voor in de Formule 1. Bij bandenleverancier Pirelli hebben ze klachten van Verstappen ook gehoord, maar volgens topman Mario Isola is dit geen oplossing. In gesprek met Autosport legt Isola het uit: "Ik denk niet dat het organiseren van een ander internationaal evenement de oplossing is. Elk kampioenschap is anders. In het verleden hadden we bijvoorbeeld problemen met touringcars. Dat kwam omdat ze daar vaker de baan afsneden dan in de Formule 1. Je kan dan wel zo'n evenement organiseren, maar dan vind je niet dezelfde problemen."

Simulaties

Isola geeft toe dat er een oplossing moet worden gevonden voor dit probleem. De Italiaan volgt niet de lijn van Verstappen, maar hij denkt iets te hebben gevonden: "Ik geef de voorkeur aan simulatorwerk en de resultaten daarvan. Het zal nooit perfect zijn, maar ik ben er heilig van overtuigd dat we de middelen hebben om accurate informatie te verzamelen. Ik verwacht dat we dan oplossingen kunnen vinden door simulaties, tests en experts uit andere vakgebieden samen te voegen."