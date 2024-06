Sprintrace: Martins wint weer eens, stewards druk met tijdstraffen

Na een seizoen volop tegenslag heeft Victor Martins weer van zich laten horen. De Fransman, rijdend voor ART Grand Prix, zegevierde in de sprintrace in Barcelona en won de wedstrijd met een voorsprong van iets meer dan vier seconden op Invicta Racing-rijder Kush Maini. De Indiër pakte zijn eerste podium van 2024. Paul Aron pakte opnieuw een podium na tijdstraffen van Ritomo Miyata, de Super Formua-kampioen en Juan Manuel Correa vanwege het overschrijden van baanlimieten. Richard Verschoor, de enige Nederlander in het veld, kwam niet verder dan een dertiende klassering.



De start van de race zorgde voor de nodige positiewisselingen. Rijders begonnen op koude witte, harde banden. Kampioenschapsleider Paul Aron, polesitter voor de hoofdrace van zondag, schoot naar voren. Het tegenovergestelde gebeurde met de veelbesproken Andrea Kimi Antonelli. De PREMA-rijder en mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes verloor snel posities. Martins startte als tweede, echter schoot als een komeet naar de eerste positie. Maini verloor drie posities.



LIGHTS OUT! 馃殽



Victor Martins gets the jump and leads the field into turn 1 for the first time.



Kush Maini loses three positions and finds himself in P4 at the end of the first lap. ___Escaped_link_66774ed00c10a___ ___Escaped_link_66774ed00c10c___ ___Escaped_link_66774ed00c10d___ — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66774ed00c10e___

Potentieel F1-coureur Oliver Bearman beleefde opnieuw een lastige wedstrijd na een opleving in Monaco. De kanshebber op een stoeltje bij Haas F1 vanaf 2025 worstelde met zijn PREMA. In de kwalificatie kwam de Brit niet verder dan P15 en tijdens de sprintrace viel hij steeds verder naar achter. Uiteindelijk kwam Bearman als laatste over de meet, maar als 21ste geklasseerd doordat Roman Stanek een tijdstraf kreeg. Een groot contrast met 2024 waar de PREMA-rijder nog eerste werd vanaf pole. Zijn 'nieuwe' teamgenoot Antonelli worstelde ook met de snelheid op de hardste band. Startende als vijfde was de coureur uit Bologna continu in gevecht met degenen achter hem. De banden van de de Mercedes-pupil waren er al snel aan en viel daardoor buiten de punten en werd geklasseerd als vijftiende na een tijdstraf door track limits. Het lijkt erop dat PREMA de sweet spot met nieuwe generatie F2-wagens moeilijk weet te vinden.



LIGHTS OUT! 馃殽



Victor Martins gets the jump and leads the field into turn 1 for the first time.



Kush Maini loses three positions and finds himself in P4 at the end of the first lap. ___Escaped_link_66774ed00c10f___ ___Escaped_link_66774ed00c110___ pic.twitter.com/53JGQ1kFVs — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66774ed00c112___

Paul Aron, degene die recentelijk moest vertrekken bij het Mercedes-junior-programma, is de constante factor voorlopig dit seizoen met elk weekend een podium. Op een paar tienden na miste hij in de sprintrace de tweede plek. Met de poleposition voor de hoofdrace lijkt een podium en een eerste zege zeer reëel. De Est bloeit bij Hi-tech Pulse Eight helemaal op en scoorde met een P3 weer belangrijke punten voor de titel. In het verleden behaalde hij nog geen titel, echter wel vaak top-drie-klasseringen.



De meeste actie kwam op het end met Gabriel Bortoleto, Correa, Aron en Jack Crawford. F3-kampioen Bortoleto voerde het clubje aan in de strijd om het laatste podiumplekje. Daarvoor reed Miyata, echter wel met een straf achter zijn naam. De druk op Bortoleto werd alsmaar groter. De Braziliaan in de gele Invictus kon het niet meer volhouden, brandde zijn banden op met verkeerd aan remmen bij bocht vijf. Correa, Aron en Crawford profiteerden van deze misstap. De grip bij Bortoleto was helemaal weg en werd zesde op de meet, maar na de tijdstraf Correa vijfde.

LAP 24 / 26



With Miyata's time penalty, this is the battle for the final podium spot



Gabriel Bortoleto is holding on for now 馃憖#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/u9ZxIZ2gaU — Formula 2 (@Formula2) June 22, 2024

Overwinnaar Martins was blij dat hij weer van voren te zien was. Voor de microfoon zei Alpine-protogé het volgende: ''Vandaag is een overwinning. Een kleine opluchting na de start van het seizoen. Ik ben zo blij voor het ART-team, ze hebben me vandaag een hele goede auto gegeven. We blijven werken, we hebben alles goed gedaan vandaag, maar we gaan weer aan het werk, want zondag liggen er andere kansen voor ons, maar dit voelt goed. We moeten dit moment waarderen en nog harder werken om dit moment te herhalen en er nog een paar te krijgen'', sloot hij af.

Paul Aron blijft aan de leiding in het rijderskampioenschap met 88 punten. Isack Hadjar - die lange tijd vast achter Antonelli - staat tweede en heeft 81 punten dankzij een P6. Zane Maloney - onopvallend voorlopig dit weekend blijft derde op 69, Dennis Hauger vierde op 56 punten, en Gabriel Bortoleto rondt de top vijf af met 53 punten. Antonelli blijft zesde ondanks een nulscore met 48 punten.