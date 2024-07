Kwalificatie Aron grijpt pole in België, Verschoor in top tien

Paul Aron pakt voor de tweede maal op rij een poleposition voor de hoofdrace op zondag. Op het historische circuit van Spa-Franchorchamps versloeg hij titelrivalen Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar. Aron komt door deze eerste plaats twee punten dichterbij op leider Hadjar. Voor de poleposition krijgt de coureur – in tegenstelling tot de Formule 1 – wel punten. De Est start tijdens de sprintrace als tiende omdat de de top tien word omgedraaid.

De kwalificatie werd onder droge omstandigheden met een lekker zonnetje verreden. Na zes minuten gelijk een rode vlag door een stilstaande Victor Martins op de baan. Zijn ART Grand Prix-wagen was niet aan gort, maar had geen aandrijving meer. De Fransman kende een sterk weekend in Hongarije en hoopte deze lijn door te trekken, maar de gifbeker was nog steeds niet leeg in 2024. Alleen Aron had tot dusver een ‘normale’ tijd op de klokken, terwijl de rest nog bezig was om de banden in het juiste raamwerk te krijgen. Alle coureurs waren verplicht om terug te keren in de pits. Martins stapte rustig uit en moet dus achteraan beginnen in beide races.



Na de eerste run kwamen de kampioenschapsleiders bovendrijven. Hadjar pakte de voorlopige pole, op de voet gevolgd door nummer twee in de stand Aron en derde in de rangschikking Bortoleto. Antonelli die de weg weer omhoog heeft gevonden staat op de vierde plaats. De meeste rijders doken na de eerste echte poging naar binnen. Het kwam uiteindelijk aan op de laatste deel van sessie met een vers setje rubber.



Met tien minuten op de klok doken de meeste weer naar buiten. De rijders deden eerst een paar opwarmrondes om zo het maximale uit de band te halen. Tijdens de snelle rondes zaten veel coureurs weer direct in het groen. Aron dook als eerste in de 1.56. Hadjar kwam er niet aan te pas. Bortoleto stond er tussenin. Antonelli verloor een plekje aan Crawford en werd vijfde geklasseerd. Hadjar baalde als een stekker omdat de wagen eventjes schoot in de Safety Mode. Oliver Bearman, teamgenoot van Antonelli bij PREMA en F1-coureur bij Haas F1 in 2025 stond buiten de top tien op P15 en zou daar ook eindigen.



Het lukte sommige rijders nog om nog een snelle ronde te beginnen voordat de finishvlag viel. Het maakte uiteindelijk weinig verschil voor de top van de tijdenlijst. Richard Verschoor nestelde zich in de top tien op een achtste positie. Daarmee start de Nederlander in de sprintrace op de derde plek. O’ Sullivan mag zaterdagmiddag als eerste starten.

