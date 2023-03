Ayumu Iwasa stond flink onder druk om zijn eerste overwinning van 2023 binnen te harken. De Japanse coureur, rijdend voor DAMS, reed in Jeddah vanaf de vierde plaats op de grid naar de zege dankzij sterke inhaalmanoeuvres. Ondanks twee Safety Car-herstarts slaagde hij erin zijn rivalen Victor Martins en Jehan Daruvala achter zich te houden.

Red Bull-junior Iwasa was ontzettend gelukkig met de overwinning. "P1 in de Sprint Race, ik ben hier erg blij mee, maar helaas had ik geen geweldige snelheid. We hebben dus nog veel te doen voor de hoofdrace en daar werken we samen aan als een team, en ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk te doen."

Hoogtepunten

Snaking around the streets 馃悕___Escaped_link_641904b46bc4c___' start jumped him from P4 to P2!___Escaped_link_641904b46bc4e___ ___Escaped_link_641904b46bc4f___ pic.twitter.com/zbdgS84Ap9 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_641904b46bc51___

Daruvala 馃啔 Boschung



A battle which raged on for over a lap!___Escaped_link_641904b46bc52___ ___Escaped_link_641904b46bc53___ pic.twitter.com/Oufh5udLG4 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_641904b46bc55___

Winning 馃憦 Move 馃憦



The overtake which delivered @ayumuiwasa_cars the victory! 馃弳___Escaped_link_641904b46bc57___ ___Escaped_link_641904b46bc58___ pic.twitter.com/SN5hf16fXC — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_641904b46bc5a___

Sneaky for second 馃か馃@VictorMartinsFR pounced at the right moment to get past Daruvala ___Escaped_link_641904b46bc5c___ ___Escaped_link_641904b46bc5d___ pic.twitter.com/PPxB6XJ2Ek — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_641904b46bc5f___

Stand

Verschoor werd zestiende en zakte twee plaatsen in de stand. Ralph Boschung behoudt door een P4 de leiding, met maar een punt voorsprong op Pourchaire.