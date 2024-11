Richard Verschoor kondigde vorige week aan dat hij per direct de overstap zal gaan maken van het team van Trident naar MP Motorsport. Bij dat team hoopt hij in 2025 voor de titel te kunnen gaan, maar ook voor de laatste races van dit jaar heeft de Nederlander 'goede hoop', zo vertelt hij in een exclusief interview met GPToday.net.

Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft per direct de overstap gemaakt van Trident naar MP Motorsport, waar hij de naar de Indy NXT vertrekkende Dennis Hauger zal gaan vervangen. De Nederlander, die in het verleden al meerdere grote successen boekte met het Nederlandse raceteam, heeft bewust gekozen voor een per directe overstap, waardoor hij nog dit jaar in actie zal gaan komen voor MP Motorsport.

De Formule 2-kalender is namelijk zo ingedeeld dat de eerste twaalf raceweekenden voor 16 september zijn afgewerkt, terwijl de laatste twee - in Qatar en Abu Dhabi - pas eind november en begin december op het programma zullen staan. Hierdoor heeft Verschoor al een tijd niet gereden in een F2-bolide. Als GPToday.net hem vraagt hoe lastig het is om de focus gedurende die lange periode vast te houden voor de apotheose van het seizoen, heeft de jonge coureur een duidelijk antwoord op die vraag: "Dat is niet lastig. Ik ben lekker op Bali geweest. Heb lekker vakantie gehouden. Voordat we naar Qatar gaan, ga ik nog naar de sim, en dan kom je er weer helemaal in. Dat is voor mij net als fietsen: je doet het dan weer even een paar rondjes, en dan zit je er weer helemaal in."

Uitdagingen

De race in Qatar brengt echter wel twee uitdagingen mee voor Verschoor, maar daar probeert hij zich zo goed mogelijk op voorbereiden. "Ik heb daar nog nooit gereden. Dus ik heb straks lang niet in de auto gereden, en dat is dan meteen op een voor mij nieuwe baan. Normaal, als ik op Monza of Zandvoort rijd, gaat het gewoon om weer het gevoel krijgen, want je kent de baan al. Maar nu heb je dus twee aspecten die weer even nieuw zijn: ik moet namelijk weer het gevoel krijgen en ik moet de baan leren kennen. Dus het gaat wel leuk worden. Maar ik ga veel de sim in, omdat ik goed voorbereid wil zijn", stelt de viervoudig F2-racewinnaar, die bovendien rekening zal moeten houden met de enorme hitte in Qatar.

Vorig jaar hadden veel F1-coureurs het enorm lastig met de onwijs hoge temperaturen en hoge vochtigheidsgraad. Zo viel Williams-rijder Logan Sargeant in ronde 40 van 57 uit omdat hij niet meer kon door de hitte en moest Alpine-coureur Esteban Ocon tijdens de race tweemaal overgeven in zijn helm. Dit jaar zou het beter moeten zijn qua temperatuur, aangezien de race is verplaatst van begin oktober naar eind november, maar dat betekent niet dat coureurs zich hier niet meer op hoeven voor te bereiden. "Ik ga onwijs veel sporten", vertelt Verschoor. "Je moet gewoon enorm goed voorbereid zijn op de hoge temperaturen en dat doe je door veel te sporten. Je lichaam is dan in goede conditie en dat helpt je enorm. Dat zal ik de komende weken gaan doen."

"Dan gaan we natuurlijk gelijk voor de hoogste treden"

Ondanks de mogelijke obstakels zal de huidige nummer tien van het F2-kampioenschap met een goed gevoel afreizen naar het Losail International Circuit. Hij wist tijdens het laatste F2-weekend in Bakoe namelijk pole position te pakken voor de hoofdrace, die hij tevens op zijn naam wist te schrijven. Nu hij van team is gewisseld, is het echter de vraag of Verschoor direct mee kan doen om de topposities tijdens de laatste twee raceweekenden van het seizoen. Wat verwacht hij van de laatste twee raceweekenden en van zijn terugkeer bij MP Motorsport? Behoort een overwinning direct tot de mogelijkheden?

"Als we het pakket hebben, dan doen we zeker mee. Dan gaan we natuurlijk ook gelijk voor de hoogste treden", stelt Verschoor, die dat zeker geen onrealistisch doel vindt. "Nou ja, ik denk dat MP [Motorsport, red.] een goede auto heeft, ook voor de laatste twee races van 2024. Ze zijn dit jaar al enkele keren zeer sterk geweest, dus ik ga er met positieve hoop in."

Voorbereiding op 2025

Het behalen van een overwinning is echter niet het belangrijkste doel voor de laatste twee raceweekenden. "Het is vooral heel belangrijk om gewoon de mensen [binnen het team, red.] allemaal goed te leren kennen [met het oog op 2025, red.]", legt de Nederlander uit. "Maar goed, ik heb nu al wat ervaring [in de Formule 2, red.], dus ik denk dat ik niet meer mag zeggen dat ik even moet wennen, haha. Dus we gaan gewoon gelijk gas geven."