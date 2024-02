Nieuwe F2-bolide lijkt veel meer op F1-auto volgens Bearman

De Formule 2-coureurs racen dit seizoen met een spiksplinternieuwe bolide. De teams en rijders zijn tijdens de pre-season-test in Bahrein flink in de weer geweest om de wagens goed te begrijpen. Ferrari-junior Oliver Bearman gaat zijn tweede seizoen in als F2-coureur en heeft dus zelf kunnen ervaren wat de veranderingen zijn in vergelijking met de vorige auto

Het eerste wat Olli benoemde was de opvallende achtervleugel en legde meteen de voordelen van dit onderdeel uit. "Het zorgt voor iets meer weerstand, wat hopelijk betekent dat de DRS effectiever is", begon de PREMA-coureur op de officiële F2-website. "Het racen en inhalen zou dus iets gemakkelijker moeten zijn en het nog interessanter moeten maken."

Behalve de achtervleugel, is er nog iets opvallends dat gelijkenissen trekt met de huidige F1-bolides. "De neerwaartse kracht die met deze auto wordt gecreëerd, komt meer van de vloer dan bij de oude auto, er zijn kanalen waardoor de lucht onder de auto door kan. Dat is een beetje anders dan vorig jaar en hopelijk betekent dit dat we andere concurrenten beter kunnen volgen en op hun beurt het racen nog beter kunnen maken."

Op het gebied van veiligheid heeft de nieuwe bolide ook voor verbetering gezorgd volgens de 18-jarige Brit. "In de auto hebben we nieuwe veiligheidsmaatregelen, er zit behoorlijk wat schuim in voor de veiligheid van de bestuurder bij een ongeval, we zijn aan de binnenkant wat beter beschermd. De zijinbraakpanelen zijn ook sterker."

Al met al is de nieuwe F2-wagen een soort broertje van de F1-auto's concludeert Bearman. "Over het algemeen is het een vergelijkbare auto als vorig jaar, maar hij ziet er wat moderner uit en wat meer in lijn met de huidige F1."