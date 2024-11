Trident presenteert opvolger van Verschoor

Het Formule 2-team van Trident heeft de opvolger van Richard Verschoor bekendgemaakt. De Nederlander maakt het seizoen af bij MP Motorsport, en dat zorgde ervoor dat Trident op zoek moest naar een nieuwe coureur. Die hebben ze gevonden in de persoon van Max Esterson.

Verschoor maakte afgelopen weekend bekend dat hij overstapt naar MP Motorsport. Hij maakt dit seizoen af bij het Nederlandse team, en hij zal ook in 2025 voor hen uitkomen in de Formule 2. Trident heeft snel gereageerd, en ze hebben de Amerikaan Max Esterson aangewezen als vervanger. De Amerikaan is geen grote naam, en hij wist dit jaar nauwelijks te schitteren in de Formule 3.

Esterson reed dit jaar in de Formule 3 voor het team van Jenzer. Hij wist elf WK-punten te scoren, en hij sloot het kampioenschap af op de 21ste plaats. De Amerikaan kent een bijzondere loopbaan, want hij zette zijn eerste stappen in de racerij in het simracen. Vlak voor zijn zestiende nam hij voor het eerst plaats in een kart, en daarna ging het snel. Hij won het Formula Ford Festival in 2022 en zette daarna snel stappen op de autosportladder. De opvolger van Verschoor wordt bij Trident de teamgenoot van Christian Mansell.