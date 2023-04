Hoofdrace: Iwasa verzilvert pole en wint, Verschoor naar P7

Ayumu Iwasa heeft vanaf poleposition de hoofdrace in Melbourne op zijn conto geschreven. In een chaotisch slot met veel neutralisaties bleef de Red Bull-junior Theo Pourchaire en Arthur Leclerc voor.

Richard Verschoor startte achteraan en punten scoren, leek een onmogelijke opgave. De Nederlander profiteerde van neutralisaties en uitvalbeurten en klom zodoende naar P7. De Van Amersfoort Racing-coureur was daar zeer content mee en stelde voor om vaker van achteren te starten.

LET’S GO! Point again!! P7 from last 馃殌. I’m really happy with that, it’s time to start from the front now馃槀#f2 ___Escaped_link_64296a5407686___ pic.twitter.com/VvYf5kppAM — Richard Verschoor (@R_Verschoor1) ___Escaped_link_64296a5407688___



Iwasa reageerde bij de persconferentie met veel blijdschap op het resultaat dat niet zomaar even kwam aanwaaien. ''De race was geen gemakkelijke. Ik denk dat het tempo tot aan de laatste Safety Car goed was, omdat ik een goed gat achter me kon houden.''

''Maar ik denk dat het na de laatste Safety Car vrij moeilijk was om de temperatuur in de band te houden, dus daarom had ik het een beetje moeilijk. Toch was het genoeg om de positie te behouden, maar de laatste ronde was behoorlijk krap.''

''Ik wilde gewoon voor de overwinning gaan. We dachten ook dat we ons als team wilden verbeteren, dus samen proberen we de auto en onze prestaties te verbeteren. Dat is de reden waarom we een dubbel podium hebben in de hoofdrace. Als team zijn het echt veel punten.''

Uitslag



Hieronder de top tien met onder andere Verschoor op een knappe zevende plaats. Leclerc, het broertje van, scoorde zijn eerste F2-podium.

POINTS SCORERS! 馃憦



Our top 10 from a dramatic first Feature Race in Australia!



Full results 馃憠 https://t.co/qLgyAl7LUL#AusGP #F2 pic.twitter.com/98Qh2Vz6YZ — Formula 2 (@Formula2) April 2, 2023

Stand



Iwasa neemt door zijn zege de leiding in het kampioenschap over. De DAMS-coureur heeft nu 58 punten. Pourchaire volgt op 8 punten achterstand. Frederik Vesti heeft 42 punten en Boschung is van de kop teruggezakt naar P4 en blijft steken op 33 punten. Verschoor staat tiende met 25 punten.

De volgende ronde is in Baku in het weekend van 30 april.