Verschoor zag pole bijna in rook opgaan: "Dacht dat ik de muur in zou gaan"

Richard Verschoor pakte in Bakoe zijn tweede pole position uit zijn F2-carrière. Maar de coureur uit Benschop zag zijn pole bijna in rook opgaan door een rode vlag.

Trident-coureur Richard Verschoor was tijdens de hele kwalificatie snel. De Nederlander noteerde op zijn eerste setje supersofts tweemaal de snelste tijd, maar leek P1 tijdens zijn laatste run op nieuwe banden toch aan Kimi Antonelli te moeten laten. De Nederlander reed echter een dijk van rondje en ging zodoende toch met de pole aan de haal. "Ja, het was gewoon een goed rondje", vertelt de Trident-coureur tegenover Viaplay. "We stonden er de hele kwalificatie goed bij. Dus ik vind ook dat ik hem verdiend heb deze keer."

"Dit meen je toch niet!"

Het werd Verschoor echter niet makkelijk gemaakt. De 23-jarige coureur moest zijn eerste run op een nieuwe set supersofts afbreken door een crash van beide Campos-coureurs. Dit leverde een rode vlag op, waardoor Verschoor zijn eerste run op een nieuwe set supersofts moest afbreken. Hoe moeilijk is het voor een coureur om tijdens de rode vlag je focus te behouden? "Ja, best wel lastig. Ik had tijdens mijn eerste twee ronden op mijn eerste set banden twee keer de snelste tijd. En toen gingen we weer naar buiten op de tweede set. Ik had meteen een perfect push, met ook een perfect gat naar de coureur voor me, waardoor ik echt een mega slipstream op het rechte stuk had gehad, maar toen kwam de rode vlag. Ik dacht toen echt: 'Dit meen je toch niet!'. Want het was echt een goede ronde. En dan is het gewoon rustig blijven en vertrouwen op wat jezelf en wat de auto kan. En dan moet je 'gewoon' weer de snelste ronde rijden, of nog een betere rijden, zoals ik nu deed."

De Nederlander was uiteindelijk zeventien duizendsten sneller dan Kimi Antonelli, waardoor hij na een eerdere pole in Monaco nu weer vanaf P1 mag vertrekken. Al zorgden koude banden nog bijna voor een andere uitkomst. "Ik moet wel zeggen dat ik een aantal keer dacht dat ik de muur in zou gaan, maar gelukkig ging het goed", vertelt de F2-coureur. "In de eerste twee bochten heb ik nog twee tienden verloren, want mijn banden waren te koud. Dat is ook het nadeel aan achteraan staan in de pitlane. Maar uiteindelijk die pole gepakt, dus dat is lekker."

Zondag zal de man uit Benschop dus starten vanaf P1 tijdens de hoofdrace van de Formule 2, en hij heeft een duidelijk doel voor ogen: "We gaan vol voor de winst."