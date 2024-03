Sprintrace: Verschoor laat Wilhelmus schallen maar wordt gediskwalificeerd

Richard Verschoor heeft de sprintrace in Saoedi-Arabië gewonnen ondanks meerdere neutralisaties, maar kon later die zege weer inleveren na een technische overtreding. De Trident-coureur versloeg Dennis Hauger in dienst van het Nederlandse MP Motorsport en Paul Aron, maar schuiven hierdoor automatisch op naar P1 en P2. Isack Hadjar mag alsnog een bokaal ophalen met een derde plek.

De wedstrijd op het pijlsnelle stratencircuit in Jeddah was vermakelijk. Er waren veel gevechten op de baan, maar de boeiendste strijd was vooraan. Verschoor speelde daarin de hoofdrol. De Nederlander startte als tweede dankzij de reverse-grid-regel. Aron begon op poleposition.

Na een aantal ronden was al te zien dat Verschoor meer snelheid had. In ronde 8 was het raak in de eerste bocht. De Trident-rijder kon daarna zelfs weg rijden. Een neutralisatie vanwege de stilstaande Cordeel zorgde dat de lichte voorsprong verdween.

Verschoor hoefde na de herstart niet veel in zijn spiegels te kijken. De Nederlander kon meteen weer een buffer opbouwen. Hauger was op jacht om Verschoor van zijn zege te houden. Eerst ging de Noor nummer twee Aron voorbij. Hauger liep op het laatst in op Verschoor, maar kwam te kort en moest genoegen nemen met P2.

Met de zege was Verschoor natuurlijk super blij. "We hebben hier hard voor gewerkt en we hadden niet de gemakkelijkste start in Bahrein, maar we zijn super blij en trots op het team dat vandaag de overwinning heeft behaald en we zijn klaar om zaterdagte pushen." Na de diskwalificatie heeft Verschoor nog niet gereageerd op moment van schrijven.

Zane Maloney blijft door zijn dubbelzege in Bahrein en de P4 van vandaag ruim aan de leiding met 41 punten, dertien punten meer dan Aron.