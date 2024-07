Hadjar snelste in boeiende kwalificatie op Silverstone

Isack Hadjar stond troosteloos achteraan tijdens de eerste vrije training van de Formule 1, maar in de Formule 2 was het de gevierde Fransman tijdens de kwalificatie op Silverstone. De Red Bull-junior kan belangrijke punten scoren dit weekend in de strijd om het kampioenschap. Concurrent en leider in de stand Paul Aron stond in de eerste runs bovenaan, maar op een nieuw setje banden vergaloppeerde de Est in de eerste bocht, rookte zijn rubber op en kon een goede klassering vergeten met een baan die alsmaar sneller werd. P12 is wat restte voor de Hitech-Pulse-Eight-coureur en start dus als twaalfde in zowel de sprint -en hoofdrace.

Het veelbesproken talent Andrea Kimi Antonelli had na een listige kwalificatie en lastige weekenden in Barcelona en Spielberg een meevallertje te pakken. De Italiaan, die een van de kandidaten is om Lewis Hamilton te vervangen, mag door zijn tiende positie als eerste starten op de zaterdag tijdens de sprint. Teamgenoot bij PREMA en Grand Prix-coureur voor Haas in 2025, Oliver Bearman, was circa vier tienden sneller dan Antonelli en mag als vijfde starten.

De pechvogel van dit jaar en voorafgaand aan dit seizoen de titelfavoriet, Victor Martins, leefde vandaag weer op in Groot-Brittannië. De ART Grand Prix zorgde met zijn tweede tijd voor een complete Franse eerste startrij. De twee landgenoten versloegen de ervaren en voormalig F3-kampioen Dennis Hauger voor het Nederlandse MP Motorsport. De Noor start naast Williams-pupil Franco Colapinto, die net als Hadjar en Bearman een vrije training reed in de koningsklasse. Richard Verschoor kwam niet verder dan de dertiende tijd,



De sprintrace is zaterdag om 14:15 uur Nederlandse en is te volgen via ViaPlay of F1TV.