Hoofdrace: Hadjar draait teleurstelling van zaterdag om in winst

Op de zaterdag moest Isack Hadjar zijn overwinning van de sprintrace inleveren voor het veroorzaken van een startcrash, maar bij de hoofdrace was het wel raak. De Franse Red Bull-junior zette de wedstrijd naar zijn hand en pakte zijn eerste zege ooit in de Formule 2. Debutant Paul Aron pakte andermaal een podium. Kampioenschapsleider Zane Maloney finishte als de nummer drie en versloeg in de slotfase de als tweede gestarte Andrea Kimi Antonelli. Richard Verschoor eindigde als zesde na een DNF op de zaterdag.

LAP 33 / 33



REDEMPTION! 馃憡



馃弫 ISACK HADJAR WINS THE MELBOURNE FEATURE RACE! ___Escaped_link_66000d5340796___ ___Escaped_link_66000d5340799___ pic.twitter.com/uURNyswZ5M — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66000d534079b___

De verrassing van de dag was het uitvallen van polesitter en virtueel leider van de race Dennis Hauger. Op de plek - waar later ook F1-rijder George Russell crashte - ging het mis. De banden waren niet helemaal op bedrijfstemperatuur (F2 gebruikt geen bandenwarmers) en de MP Motorsport-coureur verslikte zich. De Safety Car moest uitrukken.

LAP 11 / 33



OH NO!!! DENNIS HAUGER CRASHES AT T6!!! 馃槺



He's out of the car and ok 馃檹#AusGP #F2 pic.twitter.com/6WoOSNQJrP — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66000d534079f___

Toen de neutralisatie van kracht werd stond Hadjar in de pits om banden te wisselen. De Campos-rijder reed een ronde langer door op zijn softs als zijn conculega's vooraan en profiteerde dus onbedoeld het meeste van de tijdelijke onderbreking. De coureurs die begonnen op de medium, zoals leider Kush Maini, hadden hierdoor flink nadeel van omdat de benodigde voorsprong als sneeuw voor de zon verdween met nog een verplichte pitstop voor de boeg. Ze bleven zo lang mogelijk doorrijden op de medium in de hoop op nog een neutralisatie.

Hadjar zat na de herstart met Antonelli en Aron nog in druk verkeer met rijders die op oudere mediums reden. Hadjar kwam er relatief makkelijk door heen, terwijl de virtueel als tweede rijdende Antonelli moeite hard om te passeren, mede door ontbreken van absolute topsnelheid. Aron achter hem profiteerde hiervan en ging op een brutale manier de Mercedes-junior voorbij. De Est werd verdacht van 'moving under breaking', maar er werd uiteindelijk geen straf uitgedeeld. Hadjar was ondertussen vertrokken aan de horizon. Aron reed daarna in niemandsland zonder bedreiging voor hem of achter hem. Antonelli had nog zicht op P3, maar de leider in de stand Maloney was rapper dan de rookie in de PREMA-bolide. De Italiaan kon Maloney niet meer achter zich houden en consolideerde daarna P4.

Nadat Maini en Crawford op het end ook naar binnen doken voor hun verplichte pitstop nam Hadjar definitief de leiding over en gaf die niet meer uit handen. Hij finishte ruim voor Aron en Maloney. Na afloop zei de Fransman het volgende. "Eindelijk een racewinnaar van een Formule 2-hoofdrace. Vooral hier in Melbourne voelt het geweldig om het te doen, het is zo'n geweldig circuit. Heel blij en tot ziens in Imola!"

馃毃BREAKING 馃毃



Franco Colapinto has been disqualified from the F2 Feature Race in Melbourne.



He was found to have not engaged the race start set-up procedure at the start of the race, in breach of the technical regulations.



The Argentinian loses P7, with Jak Crawford moving… https://t.co/sNwx36NSUf — Formula 2 (@Formula2) March 24, 2024

Een nieuwe top drie-finish zorgt ervoor dat Maloney bovenaan de ranglijst van het rijderskampioenschap blijft staan 鈥媘et 62 punten. Aron neemt de tweede plaats over na opnieuw een podium voor de rookie en stijgt naar 48. Dennis Hauger staat nu derde na zijn non-score, nog steeds op 41 punten, terwijl de overwinning van Hadjar hem naar de vierde plaats brengt met 34. Kush Maini rondt de top af vijf met 33 punten.

Het vierde F2-weekend is pas weer op 17-19 mei. Tussendoor een in-season-test in Barcelona op 23-24-25 april.