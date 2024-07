Antonelli toont 'ballen' met inhaalactie bij Eau Rouge

Het was nat, het was listig, het zicht was nihil op het circuit van Spa-Francorchamps tijdens de sprintrace op zaterdag, maar dat weerde Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli niet om op verbluffende wijze, op één van de meest snelle en befaamde plekken op de baan, Franco Colapinto in te halen. Zij aan zij kwamen ze uit La Source - de eerste bocht - en geen van beiden wilden in eerste instantie toegeven. Antonelli zat zowat in de muur, maar reed op de beste lijn en hield zijn poot stijf. Colapinto moest inbinden en zijn zesde plek afgeven,

One of the moves of the season so far from Antonelli 馃憦



Eau Rouge, wet weather, inside line. Class! 馃挴#F2 #BelgianGP pic.twitter.com/tMHoX74a5e — Formula 2 (@Formula2) July 27, 2024

De potentiële opvolger van Lewis Hamilton in 2025 blikte terug op de actie bij de ontzaghebbende bochtencombinatie. Van twijfel om het daar te doen was geen sprake volgens de Antonelli. ''Ik wist dat dit het moment was om ervoor te gaan. Het is natuurlijk niet de veiligste plek'', zei hij tegenover van de microfoon van de Formule 2. ''Het was heel hecht tussen ons, en we raakten elkaar voordat we in Eau Rouge veranderden. Ik wist dat zodra ik de linkerknik maakte, ik vooraan zou blijven.''

“Ik wist ook dat dit het moment was om de de move te maken, omdat het tempo hoog was en ik achterop tijd verloor, dus ik moest er gewoon voor gaan, en het werkte. Het was een goede aanval. Helaas was het toen een Virtual Safety Car.''



De sprintrace werd later afgebroken in ronde zeven omdat het weer verslechterde. Antonelli werd zesde. Normaliter leeft dat punten op, maar omdat minder dan 50% van het aantal ronden werd verreden, kreeg alleen de top vijf punten toegewezen. Zak O'Sullivan kwam als eerste over de meet met daarachter Dennis Hauger en Richard Verschoor.