Verschoor in de voetsporen van De Vries met pole in Monaco

De vrijdag van Richard Verschoor kan niet meer stuk. In de o zo belangrijke kwalificatie in Monaco pakte de Trident-rijder de felbegeerde poleposition en was ietsjes sneller als Victor Martins. Verschoor volgt door zijn prestatie voormalig F2-kampioen Nyck de Vries op, die in 2019 ook vanaf pole mocht beginnen. De sessie was anders dan normaal omdat het complete veld in twee stukken werd gehakt. Elke rijder had daardoor genoeg ruimte om in een ruim kwartiertje een tijd neer te zetten.



Groep A



De deelnemers reden allemaal op de zachtste band. Dat rubber kon maar een aantal rondjes mee, dus voor de rijders was het essentieel om de band in de juiste temperatuur te krijgen op het juiste moment. In het begin waren rijders nog aan het aftasten, want aan de verregende training van donderdag had niemand wat aan. Op het end werden de randjes opgezocht, maar op een paar kleine tikjes tegen de vangrail waren er geen crashes in groep A. Het was wel even schrikken met een langzaam rijdende Miyata in de tunnel. Witte lampen knipperden om aan te geven dat er een langzamere auto op de baan reed. Hadjar bleef flink gas geven en miste op een haartje de achterkant van de Super Formula-kampioen van 2023.

Antonelli begon sterk in de tweede helft van de sessie, maar Correa lette absoluut niet op in zijn spiegels en verpestte de ronde van de PREMA-coureur. Antonelli kon nog wel een poging doen en verbeterde zich alsnog op wat meer versleten rubber en begint vanaf de vierde startrij in de hoofdrace. Verschoor had snel de smaak te pakken en bleef continu zijn tijden verbeteren. Zijn Trident leek op rails te liggen en bij het vallen van de vlag had de Nederlander de voorlopige pole in handen met nog een groep rijders te gaan. Verschoor zat na uitstappen met geknepen billen aan de pitmuur.



Groep B

Na groep A was het de beurt aan groep B met onder andere Martins, Bearman, leider in de stand Maloney en Aron, de beste rookie vooralsnog in het kampioenschap. In tegenstelling tot groep A was er veel meer chaos. Eerst knalde Villagomez in de vangrail, waardoor een rode vlag gezwaaid moest worden. De tijd stopte iets onder de tien minuten. Na het het puin ruimen, konden de coureurs weer aan de bak. Het was continu stuivertje wisselen om de voorste posities, ook te merken aan de verbeteringen in de drie sectoren.

Stanek, de teamgenoot van Verschoor, was ook goed op weg in zijn groep en stond een poosje bovenaan in groep B. Trident had dus de zaakjes erg goed voor mekaar. Maar of Stanek zijn zesde startpositie mag behouden, is nog maar de vraag. Tot tweemaal toe hield de Tsjech zijn Noorse collega Hauger op, hoewel bij de tweede keer Stanek er niet veel aan kon doen omdat hij moest afremmen voor geel in sector twee. Bearman had niet zijn dag. In het begon kon de Brit en teamgenoot van Antonelli meekomen, maar na een flinke touché tegen de vangrail stond zijn stuur krom en kon ook geen goede rondes meer op de mat leggen. Een twaalfde plaats op de startgrid is geen uitgangspositie waar de PREMA-rijder op zat te wachten.



Startopstelling



In elke groep reden elf rijders. Was je nummer een in de groep, start je sowieso op de eerste startrij. Werd je tweede, op de tweede startrij, derde op de derde startij en enzovoorts. Al ben je tweede in je groep en als tweede snelste van van de dag, dan sta je alsnog op de tweede startrij. Dat betekent dus dat alle rijders in de groep van Verschoor profiteerden van zijn poletijd en daardoor met de beste positie op de eigen rij er vandoor gaan.



In de sprintrace wordt de top tien omgedraaid op de startgrid. Dat betekent dat Verschoor dan als tiende zal starten, maar het is de hoofdrace die de meeste eer en punten oplevert. Vanaf poleposition is de grootste kans dat je als winnaar uit de bus komt, want inhalen op de baan in het prinsdom is een bijna onmogelijke opgave. De sprintrace is zaterdag om 14:15 uur en de hoofdrace start om 09:40 op de zondag.