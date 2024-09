Dit gebeurde er bij de Formule 2 in Azerbeidzjan

In Bakoe klonk op de zondag sinds tijden weer eens het Wilhelmus. Niet voor Max Verstappen, maar voor Formule 2 -coureur Richard Verschoor. De rijder uit Benschop kon met een gerust hart slapen met de nummer-een-beker, want dit keer geen diskwalificatie die hem van een zege beroofde. Maar er gebeurde veel meer dit weekend in Azerbeidzjan.

馃弫 CHEQUERED FLAG 馃弫



RICHARD VERSCHOOR WINS A HUGELY DRAMATIC BAKU FEATURE! 馃憦馃憦馃憦___Escaped_link_66e839f6af54a___ ___Escaped_link_66e839f6af54d___ pic.twitter.com/9uMHkGVt6e — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66e839f6af54f___

Synchrooncrashen



Tijdens de kwalificatie was het een spannende strijd om poleposition. Op het end wilde de rijders zich opmaken voor een ultieme laatste poging. Echter, twee Red Bull-juniors en teamgenoten van Campos gooiden roet in het eten door wel een heel opmerkelijke gebeurtenis. Eerst schoot Pepe Marti door met rokende banden bij bocht één en ging rechtuit in de barricade. Luttele seconden later deed stalgenoot en kampioenschapsleider - op dat moment - Isack Hadjar exact hetzelfde bij dezelfde bocht. De Fransman parkeerde zijn F2-bolide vlak naast zijn Marti en dat gaf een surrealistisch beeld. Het zorgde voor een rode vlag. Nadat de puinhopen opgeruimd waren, snelde Verschoor na de poleposition vlak voor Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli. Het verschil was maar 0.017 van een seconde.



Bad news came in twos for Campos...



Teammates Isack Hadjar and Pepe Marti's Qualifying came to an end with similar incidents at the same corner, just seconds apart! 馃槼___Escaped_link_66e839f6af550___ ___Escaped_link_66e839f6af551___ pic.twitter.com/jzThiJapLW — Formula 2 (@Formula2) September 13, 2024

Bortoleto nieuwe leider, Hadjar druipt af

Hadjar zijn kwalificatietijd werd afgepakt door de wedstrijdleiding vanwege het veroorzaken van een neutralisatie en moest vanaf P20 de sprint -en hoofdrace aanvangen. De Red Bull-protogé ging net als het vorige weekend in Monza met nul punten naar huis. Concurrent Gabriel Bortoleto profiteerde van deze misstappen van zijn rivaal. De Braziliaan werd vierde en vijfde en pakte een puntje voor de snelste ronde in de hoofdrace. De regerend F3-kampioen - die in verband wordt gebracht met Audi - nam door zijn sterke optreden de leiding over van Hadjar in de stand, en dat als debutant. Met nog twee weekenden voor de boeg met in totaal vier races belooft het een spannende ontknoping te worden. Het verschillen tussen de twee is maar 4.5 punt. Dat halve punt voor Bortoleto kwam door de ingekorte sprintwedstrijd in België door slechte weeromstandigheden.

Rookies



Het Formule 3-seizoen was voorbij en de rijders hebben 'vrij'. Enkele van die coureurs kregen dit weekend de kans om te snuffelen aan het wat grotere werk. Gabriel Mini - nummer twee van het F3-kampioenschap - viel in voor Oliver Bearman die weer inviel voor de geschorste Kevin Magnussen bij Haas F1. Daarmee was de PREMA-line-up volledig Italiaans met zowel Mini en Antonelli. Bij Trident werd Roman Stanek de deur gewezen en de Australiër Christamn Mansell - de nummer vijf van de F3 - kreeg de kans om zich te laten zien. Ook Luke Browning, die derde werd in de F3-stand - mocht instappen en verving de ontslagen Zak O'Sullivan. Oliver Goethe en Niels Koolen waren er in Monza al bijgekomen en reden hun tweede weekend. Goethe in de plaats van Franco Colapinto die Logan Sargeant verving bij Williams en Koolen die de stoel overnam van Taylor Barnard. De Brit komt nu uit voor McLaren in de Formule E.



Koolen kan spullen pakken



Van alle rookies deed Mini het beste - kijkend naar het aantal punten - dankzij een derde plek in de sprintrace. De dag daarna knalde de Italiaan in de muur op het end van de hoofdrace. Mansell kan ook terugkijken op een sterk debuut, want de Australiër pakte twee keer punten en mocht dankzij de omgekeerde startopstelling van pole vertrekken in de sprintrace. Mansell kon echter het tempo niet meer vasthouden en viel verder terug. Ook Browning scoorde punten met een zevende plaats op de zondag. Goethe kende vooral veel pech, Koolen stelde vooral erg teleur. Koolen, geboren in het Nederlandse Vorden, is zo tergend langzaam dat zijn team AIX hem weer op straat zette na het weekend in Bakoe.



Niels Koolen or Lord Mahaveer Raghunathan, who would win in a straight fight with the same car? 馃馃



30 seconds off of P21 after 9 laps in a spec series is uhhh...not ideal 馃___Escaped_link_66e839f6af554___ ___Escaped_link_66e839f6af555___ pic.twitter.com/SKuALqiMaf — Meraki (@MerakiJL_) September 14, 2024