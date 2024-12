Bortoleto claimt F2-titel na stilvallen Hadjar bij start , Verschoor naar podium

Gabriel Bortoleto is de Formule 2-kampioen van 2024 en volgt daarmee Theo Pourchaire op. De toekomstig F1-coureur van Sauber hoefde niet veel moeite te doen op het Yas Marina Circuit omdat zijn enig overgebleven concurrent Isack Hadjar stiel viel bij de start. De Braziliaan werd tweede achter de ontketende Joshua Dürksen. De rookie vertrok vanaf P9 en reed een dijk van een race. Richard Verschoor zorgde voor een Nederlands succesje door als derde te finishen voor het Hollandse MP Motorsport. Hadjar kon wel doorrijden na het herstarten van zijn motor, maar het leed was al geschied.

Voorafgaand het weekend in Abu Dhabi zat er tussen Bortoleto en Hadjar maar een half puntje verschil. Paul Aron kon theoretisch gezien nog de F2-kroon van de Braziliaan en de Fransman afpakken, maar die kans was nihil. Na zijn diskwalificatie na de sprintrace was het doek voor de Est definitief gevallen. De twee kemphanen stonden op de startgrid dicht bij elkaar, Bortoleto op de eerste startrij en Hadjar op de tweede, maar tot een titelgevecht kwam het dus niet meer na het doven de lichten. Andrea Kimi Antonelli ontbrak op de grid vanwege migraine en misselijkheid. De Italiaan moest de wedstrijd van zaterdag ook aan zich voorbij laten gaan op advies van de dokter.

Bortoleto was natuurlijk dolgelukkig na het behalen van zijn titel. De 20-jarige zei vlak na afloop: ''F2-kampioen… Bedankt voor iedereen die mij dit seizoen steunt. Ik kan niet gelukkiger zijn dan ik nu ben. Felicitaties aan Joshua voor zijn eerste overwinning in de hoofdrace. Super trots, nu maar genieten. Obrigado voor alle Braziliaanse fans en ik zie jullie in de F1.'' In 2023 won Bortoleto ook het F3-kampioenschap.