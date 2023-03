Hoofdrace: Vesti wint in Jeddah, Verschoor P6

Frederik Vesti heeft de hoofdrace in Jeddah op zijn naam geschreven. De Mercedes-junior finishte voor Jack Doohan en Jehan Daruvala en won voor het eerst in 2023.

Nederlander Richard Verschoor maakte een late pitstop en verzekerde zich met een zesde plaats achter Dennis Hauger

Vesti was in de wolken met zijn overwinning op het stratencircuit in Jeddah. "Ik heb er geen woorden voor, het was een waanzinnige race. Ik heb geen fouten gemaakt en ik denk dat we deze overwinning verdiend hebben."

FREDERIK VESTI WINS!!



It's a mega performance by the Mercedes Academy driver in Saudi Arabia



He started from P6 and put in a solid stint to capitalise on the race lead!

Top tien

Opvallend was dat de kampioenschapsleider Ralph Boschung en Theo Pourchaire een bijrol speelden. Ook polesitter Victor Martins kende een vervelende zondag met een spin en een uiteindelijke DNF achter zijn naam.

Doohan scoorde zijn eerste podium van 2023, terwijl Daruvala een succesvol weekend beleefde met twee derde plaatsen. Vesti werd met zijn zege de vierde winnaar van het seizoen in evenveel wedstrijden.

Stand

In de stand blijft Boschung aan kop met 33 punten, een punt voor op Pourchaire en twee op Ayumu Iwasa. Vesti steeg naar de vierde plek door zijn zege en heeft 28 punten. Verschoor is terug te vinden op P8 met 19 punten.

De volgende ontmoeting is in Australië in het weekend van twee april. Het is de eerste keer dat de Formule 2 naar Down Under afreist.