Hoofdrace: 'Geëmotioneerde' Verschoor wint in Spielberg en pakt eerste zege voor VAR

Richard Verschoor moest de zege in 2022 in Spielberg na een diskwalificatie nog afstaan, maar in 2023 heeft ie het toch geflikt. Tegelijkertijd scoort Van Amersfoort Racing meteen dankzij Verschoor de eerste overwinning in de Formule 2.

REDEMPTION IN AUSTRIA FOR VERSCHOOR! 🙌🏻



What a stunning, stunning end to the Feature Race - and it's @R_Verschoor1 who takes the spoils!



Iwasa takes P2, Vesti holds on for P3.___Escaped_link_64a16f532566c___ ___Escaped_link_64a16f532566d___ pic.twitter.com/8EoNzKW5b1 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64a16f532566f___

Gemakkelijk ging het niet voor Verschoor in de hoofdrace. Pas in de slotfase kon de VAR-coureur toeslaan in de absolute slotfase met een vijf-seconden-penalty op de loer vanwege track limits. Die straf kreeg Verschoor, maar werd later door de wedstrijdleiding ingetrokken. In de laatste ronde probeerde een ontketende Iwasa hem nog in te halen, echter tevergeefs na goed verdedigen van de Nederlander. Op de finish was het verschil iets minder dan vijf tienden.

Na afloop was Verschoor zeer geëmotioneerd. De Nederlander droeg de zege op aan zijn vriend Dilano van 't Hoff die op zaterdag overleed na een horrorcrash op Spa-Francorchamps in de Formula Regional European Championship by Alpine.

"Het was een mooie race. Eerlijk gezegd kan ik op dit moment alleen maar aan Dilano denken, hij was een goede vriend van mij... Dat deed ik vandaag voor Dilano."

Na het Nederlandse volkslied deelde niet minder dan Jos Verstappen de prijzen uit op het podium, die vroeger voor VAR uitkwam.

De nummer twee in deze spannende wedstrijd was Ayumu Iwasa en Frederik Vesti. Jack Doohan en Oliver Bearman werden vierde en vijfde.