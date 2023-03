Red Bull-junior Iwasa pakt in de regen eerste pole ooit in Australië

De eerste F2-pole ooit op Albert Park was een prooi voor Ayumu Iwasa. De Red Bull-protogé bleef titelfavoriet Theo Pourchaire ruim zes tienden voor in een sessie die was verregend. Op de tweede rij bevindt Victor Martins met Isack Hadjar naast zich. Richard Verschoorde eindigde als achttiende.

Voor de rijders was de sessie een flinke beproeving. Behalve het parcours voor de meesten onbekend terrein was, zorgde de regen ervoor dat de coureurs al hun vaardigheden moesten aanspreken.

Al na vijf werd de eerste rode vlag gehesen. Door de gladde omstandigheden vielen verschillende coureurs uit, waarbij Oliver Bearman van PREMA Racing zijwaarts tegen de muur spinde tussen bocht 8 en 9, terwijl Jak Crawford de voorvleugel van de #9 Hitech Pulse-Eight-auto beschadigde.

Na een korte onderbreking werd de sessie hervat. De omstandigheden veranderden continu, waardoor het spektakel om poleposition spannend bleef tot het end. Iwasa was de eerste die 1 minuut 46 seconden kwam en pakte toen een comfortabele acht tienden voorsprong op de rest halverwege de kwalificatie. Daarna doken Hadjar en vervolgens Martins onder tijd van Iwasa met vers regenrubber.

Ondanks dat de baan steeds droger werd, was het op Albert Park verraderlijk. Bearman, Arthur Leclerc, Clément Novalak en kampioenschapsleider Ralph Boschung maakten allemaal een uitstapje door het gras in de voorlaatste bocht, terwijl Dennis Hauger geluk had dat hij niet in het grind strandde.

Met nog minder dan vier minuten te gaan, was Pourchaire slechts vierduizendste van een seconde sneller dan teamgenoot Martins . Een derde opeenvolgende ART Grand Prix pole position zat er echter niet in door een verbluffende tijd van Iwasa.



De Japanner deed net op tijd, want een moment later zorgde Martins voor een rode vlag. De Fransman gleed in de barrière tussen bocht vijf en zes gleed. Met nog twee minuten op de teller werd besloten om de kwalificatie definitief stop te zetten. Iwasa pakte daarmee zijn eerste pole van 2023.

Dennis Hauger, die op de omgekeerde grid-pole staat voor de eerste sprintrace van de Formule 2 in Melbourne, zal zaterdag beginnen met racen om 05.20 uur Nederlandse tijd van start gaat.