Beganovic maakt promotie, Miyata ook in 2025 weer op F2-grid

De Formule 2-grid van 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Vandaag zijn er opnieuw twee rijders bevestigd voor volgend jaar. Dino Beganovic en Ritomo Miyata zullen gaan racen voor Hitech en ART.

Afgelopen weekend stond net als in de Formule 1 ook in de Formule 2 de seizoensfinale op het programma. Red Bull-junior Isack Hadjar en aankomend Sauber-rijder Gabriel Bortoleto streden om de titel in de opstapklasse, en gingen het weekend in met slechts een half punt verschil in het voordeel van de Braziliaan. Het leek een spannende titelstrijd te gaan worden, maar niets bleek minder waar. De Frans-Algerijns coureur viel stil bij de start, waardoor Bortoleto de titel fluitend kon binnenhalen.

Inmiddels is het F2-seizoen dus tot een einde gekomen en ligt de focus van de teams alweer op het nieuwe seizoen. Volgend jaar zullen er behoorlijk wat coureurswijzigingen gaan plaatsvinden in de F2. Zo zullen Oliver Bearman, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto de overstap gaan maken naar de koningsklasse, en dit zou ook zomaar het geval kunnen zijn voor Hadjar. En wat gaat Franco Colapinto doen? Krijgt hij toch nog zijn kans bij Alpine of keert hij weer terug naar de opstapklasse? Het is dus nog even afwachten hoe de grid eruit zal gaan zien in 2025, maar deze krijgt steeds meer vorm.

Dino Beganovic

Voor vandaag waren er twaalf van de tweeëntwintig rijders bevestigd voor volgend seizoen en daar zijn nu weer twee coureurs bijgekomen. Zo werd Dino Beganovic aangekondigd bij het Hitech Pulse-Eight team als teamgenoot van Luke Browning. De Zweeds-Servische rijder is lid van de Ferrari Driver Academy en werd in 2022 kampioen in het Formula Regional European Championship by Alpine. Hij eindigde in 2023 en 2024 als zesde in de Formule 3-kampioenschap en mocht de laatste twee raceweekenden van het F2-seizoen in Qatar en Abu Dhabi racen voor DAMS als vervanger van Juan Manuel Correa. Beganovic maakte daarin veel indruk door onder andere afgelopen weekend als derde te eindigen tijdens de sprintrace.

Ritomo Miyata

De andere coureur die vandaag bevestigd is, is Ritomo Miyata. De 25-jarige Japanner is de eerste rijder die door ART Grand Prix werd aangekondigd voor 2025. Miyata is zeker geen onbekende in de autosport. Hij won in 2016 en 2017 het Japanse F4-kampioenschap, in 2020 schreef hij de Super Formula Lights op zijn naam en in 2023 werd hij kampioen in de Super Formula. Dit jaar maakte hij de overstap naar Europa en maakte hij zijn debuut in de F2 voor het team van Rodin Carlin. Miyata maakte weinig indruk en eindigde als negentiende in het kampioenschap met slechts 31 punten in veertien raceweekenden. Hij krijgt nu dus een nieuwe kans bij het team waarmee Nyck de Vries in 2019 kampioen werd in de opstapklasse.