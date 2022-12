Van Amersfoort Racing laat Correa comeback maken

Het Nederlandse Formule 2-team Van Amersfoort Racing rijdt volgend jaar met een opvallende line-up. Eerder deze week werd de komst van Richard Verschoor al wereldkundig gemaakt en gisteren kondigde men zijn teamgenoot aan. De keuze is gevallen op Juan Manuel Correa, die zijn comeback maakt in de klasse.

De Amerikaanse Ecuadoraan Juan Manuel Correa reed in 2019 al in de Formule 2. Correa raakte dat jaar in Spa-Francorchamps betrokken bij het dodelijke ongeval van Anthoine Hubert. Correa raakte zwaargewond maar maakte vorig jaar zijn comeback in de Formule 3. Ook dit jaar reed hij in de Formule 3 en aankomend jaar zal hij dus weer in de Formule 2 uitkomen bij Van Amersfoort Racing.