Sprintrace: Stanek wint 'chaotische' wedstrijd dankzij straf Hadjar

In een sprintrace volop actie en chaos hield Roman Stanek zijn hoofd koel en won de wedstrijd op Albert Park in Melbourne. De Tsjech kwam als tweede over de meet, maar door een tijdstraf voor Isack Hadjar stond de teamgenoot van Richard Verschoor bij Trident op de hoogste trede. De snelste man van de kwalificatie Dennis Hauger kwam een een ronde tekort om Stanek te verslaan en pakte waardevolle punten voor het kampioenschap. Kush Maini maakte het podium compleet.



PROMOTED TO P1! 馃弳



Following Isack Hadjar's post-race penalty, Roman Stanek inherits the Sprint Race win— his first victory in Formula 2!___Escaped_link_65ff98c80b0eb___ ___Escaped_link_65ff98c80b0ed___ pic.twitter.com/XC3hX0XF15 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65ff98c80b0ef___

De start van de sprintrace begon gelijk spectaculair met een bizar startincident. Hadjar was sterk vertrokken vanaf P3, stuurde naar rechts, terwijl Pepe Marti wat naar links bewoog. Ze raakten elkaar en Marti spinde voor de pituitgang van de baan. F3-kampioen Bortoleto werd meegesleurd en was het slachtoffer. Hadjar reed door, maar kreeg dus na de race een 10-seconden-tijdstraf.

A CHAOTIC start to the Sprint Race 馃___Escaped_link_65ff98c80b0f0___ ___Escaped_link_65ff98c80b0f1___ pic.twitter.com/5KMddWoq5o — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65ff98c80b0f3___

Vlak daarna volgde meteen een Safety Car met Hadjar voorop. De Franse Red Bull-junior reed na de neutralisatie direct weg van Stanek die meteen druk van achter voelde van Verschoor, Maini, Antonelli en Fittipaldi. Stanek had zijn handen vol aan zijn directe concurrenten en verloor direct veel tijd op Hadjar. In ronde tien ging de strijd echter mis. Antonelli vanaf P6 verslikte zich en moest alle zeilen bijzetten om Verschoor achter zich te houden. In bocht 14 (Stewart) reed Antonelli aan de buitenkant en zijn achterkant brak uit. Een foutje met dure gevolgen. De Mercedes-junior gleed met zijn PREMA-wagen in de grindbak. Verschoor werd de dupe hiervan en kon ook een DNF achter zijn naam schrijven. Het incident zorgde voor een tweede Safety Car.

LAP 10 / 23



OH NO! 馃様



An intense battle for second ends up with Kimi Antonelli and Richard Verschoor both spinning at turn 12, bringing out the Safety Car ___Escaped_link_65ff98c80b0f4___ ___Escaped_link_65ff98c80b0f5___ pic.twitter.com/XLpKYIkI8v — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65ff98c80b0f7___

Hadjar - met een mogelijke straf boven zijn hoofd - zag zijn elf seconden voorsprong direct verdwijnen. Na de tweede herstart reed de Campos-rijder meteen weer weg van Stanek. De Tsjech had nu Maini en Hauger achter zich aan. Doordat Hauger, Maini en Colapinto met elkaar in gevecht waren, kreeg Stanek wat lucht. Hauger hield Colapinto achter zich en kon de aanval inzetten op Maini. In ronde 22 van de totaal 23 passeerde de MP Motorsport-coureur de Indiër. Hauger reed met het ingaan van de laatste ronde op de tweede plek en ging op jacht naar Stanek. Hauger kwam dichtbij, maar in de laatste sector kwam de Noor niet meer voorbij de Trident-courer.

Oliver Bearman die een sterk F1-debuut meemaakte als invaller van Ferrari Carlos Sainz kende tot dusver geen sterk optreden. In de kwalificatie miste de Brit de snelheid - ook mede door wat motorissues - en had pech met gele en rode vlaggen. In de sprintrace kwam de teamgenoot van Antonelli moeilijk naar voren en finishte mede door wat uitvallers voor zijn neus en inhaalacties op P8. Maar ook Bearman kreeg een straf. De 18-jarige Ferrari-junior duwde Duerksen teveel van de baan en kreeg net als Hadjar een 10-seconden-straf.

Following both Isack Hadjar and Ollie Bearman's post-race penalties, here's the new top 8 with Zak O'Sullivan inheriting the final points-paying position 馃檶#AusGP #F2 pic.twitter.com/Tl2frk7r1h — Formula 2 (@Formula2) March 23, 2024

In de stand om het kampioenschap blijft Maloney eerste met 47 punten. Hauger is opgeklommen naar P2 met 41 punten. Maini staat derde met 33 punten. Zondagnacht om 01:15 uur is de hoofdrace met Hauger op poleposition en Antonelli op de tweede positie. In de hoofdrace is er een verplichte pitstop.