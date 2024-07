Hoofdrace: Hadjar favoriet voor titel na zege in België

Isack Hadjar heeft goede zaken gedaan in de strijd om het F2-kampioenschap. De Red Bull-protogé won op het iconische circuit van Spa-Franchorchamps zijn vierde hoofdrace van 2024. De Fransman versloeg in een direct duel om de winst van titelrivaal Gabriel Bortoleto. Paul Aron, een andere concurrent voor het kampioenschap, lag derde en viel uit door motorproblemen. Daardoor schoof Jak Crawford van P4 door naar het podium. Richard Verschoor met een alternatieve strategie reed naar een strakke vijfde positie door het wegvallen van Aron.

De hoofdrace werd - in tegenstelling tot de sprintrace - onder droge omstandigheden afgewerkt. Aron begon vanaf pole met Hadjar en Bortoleto vlak achter de Est. Hij hield de leiding vast en de top van het veld kwam veilig door La Source. Bij Oliver Bearman en Pepe Marti ging het echter wel mis. De Haas F1-rijder van 2025 had een sterke start, maar zag Marti over het hoofd. De Brit kwam tegen de bolide van de Spanjaard aan. Beiden knalden in de vangrail en moesten de strijd na enkele meters al staken. Marti kon niks aan dit voorval doen en was dit seizoen vaker de dupe van domme pech. De twee gestrande auto's zorgden voor de eerste neutralisatie.

A straight fight to the finish 👊



And here's who walked away with points from another action-packed Feature Race 📈___Escaped_link_66a6e85b7c61d___ ___Escaped_link_66a6e85b7c620___ ___Escaped_link_66a6e85b7c621___ — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_66a6e85b7c622___

Vlak na het zwaaien van de groene vlag was het opnieuw raak. In ronde vier ging Rafael Villagómez iets te wijd bij de exit van Les Combes. De Van Amersfoort Racing-bolide ging dwars over de baan en knalde hard in de muur. Victor Martins reed daar vlak achter en kon Villagómez niet op tijd ontwijken. De Fransman crashte daardoor ook hard in de barrière. Voor de Alpine-protogé lijkt geen eind te komen aan de hoeveelheid tegenslag.

Hadjar en Aron, de nummers een en twee van het klassement, vochten een mooi duel uit waar meer op het spel stond dan alleen maar een overwinning. Aron hoopte op zijn eerste zege van 2024 en om in te lopen op Hadjar in het kampioenschap. Echter, het was de Fransman die aan kop kwam in ronde acht. Aron probeerde later een undercut op zijn rivaal door een ronde eerder te stoppen. Dat wierp niet meteen zijn vruchten af, maar in ronde elf heroverde de Hi-Tech Grand Prix-coureur de kop, mede omdat Hadjar zijn banden nog niet bedrijfstemperatuur waren en weer in een goed ritme moest komen. Eenmaal op gang, sloeg de Campos-rijder terug. Twee ronden later haalde hij Aron opnieuw in.



Toch moest Hadjar wel hard voor knokken om de zege veilig te stellen. Hoewel de Campos-coureur geen dreiging meer had van Aron. was er wel de F3-kampioen Bortoleto die roet in het eten wilde gooien. In ronde negentien van de 25 kwam de Braziliaan het dichtste bij een aanval, maar zonder succes. Hadjar sloeg daarna weer een gat en trok de winst alsnog relatief makkelijk over de streep.

Stand



Met nog vier rondes na de zomerstop (Monza, Baku, Qatar en Abu Dhabi) is Hadjar de grote favoriet om de kampioen van 2024 te worden. Door de uitvalbeurt van Aron schuift Bortoleto door naar P2 en is tegelijkertijd de beste geklasseerde debutant.