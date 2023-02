Uitgelicht: het Formule 2-veld van 2023

De motoren hebben maandenlang gezwegen, maar komend weekend is het eindelijk zover: in zowel de Formule 1 als de Formule 2 én de Formule 3 wordt het seizoen 2023 in gang gezet. GPToday.net praat je aan de hand van de deelnemerslijsten bij. Wie zijn de favorieten, de dark horses en wie is niets meer dan veldvulling?

MP Motorsport

1. Dennis Hauger (19, Noorwegen – Red Bull Junior Team)

2. Jehan Daruvala (24, India)

In het Formule 2-seizoen van 2022 reden Dennis Hauger en Jehan Daruvala met respectievelijk startnummers één en twee, iets wat het tweetal ook dit jaar zal doen. Echter rijden de Noor en de Indiër niet meer voor Prema, maar voor het Nederlandse MP Motorsport. De renstal van Sander Dorsman kende in 2022 haar meest succesvolle seizoen in de autosport, door zowel rijders- als teamkampioen in de laatste opleidingsklasse voor de Formule 1 te worden. Er moet veel gebeuren, willen Hauger en Daruvala de topprestaties van vorig jaar ook maar enigszins benaderen.

Rodin Carlin

3. Enzo Fittipaldi (21, Brazilië – Red Bull Junior Team)

4. Zane Maloney (19, Barbados – Red Bull Junior Team)

Vorig jaar betaalde Red Bull vijftig procent van het totaalbudget van het Formule 2-team van Carlin, dit jaar neemt de stierensquad zelfs alle kosten voor haar rekening. Enzo Fittipaldi wordt door zijn tegenstanders nauwlettend in de gaten gehouden. De Braziliaan is geen wonderkind, heeft nog nooit een apex geraakt maar kan vertrouwen op een politieke machine die hem voortstuwt. Aan geld immers geen gebrek. Zane Maloney is wél een wonderkind, raakt vrijwel iedere apex en heeft gezien zijn afkomst – het eiland Barbados – ook een unique selling point. In een normale wereld rijdt Maloney zijn Braziliaanse collega naar huis.

ART Grand Prix

5. Théo Pourchaire (19, Frankrijk – Sauber Academy)

6. Victor Martins (21, Frankrijk – Alpine Academy)

De jongere van het Franse ART-tweetal heeft beduidend meer ervaren dan zijn oudere collega. Théo Pourchaire, nog altijd slechts negentien jaar oud, gaat reeds zijn derde Formule 2-seizoen tegemoet en dit jaar móét het gebeuren – alles minder dan de titel is een teleurstelling. Wat dat betreft rust er veel minder druk op de schouders van debutant Victor Martins, die even tijd nodig had om op gang te komen, maar met een Formule 3-titel en een Eurocup-kampioenschap over een erelijst beschikt waar veel van zijn betalende concurrenten enkel van kunnen dromen. Dat ART Grand Prix op papier het sterkste rijdersduo heeft, staat buiten kijf.

Prema Racing

7. Frederik Vesti (21, Denemarken – Mercedes Junior Team)

8. Oliver Bearman (17, Verenigd Koninkrijk – Ferrari Driver Academy)

Met zijn zeventien lentes is Oliver Bearman de jongste deelnemer van het Formule 2-veld van 2023. Dat zegt genoeg over zijn talent, want de jonge Brit mag zijn kunsten immers voor het vermaarde Prema Racing vertonen. Bearman domineerde de Formule 4 en miste in zijn Formule 3-debuutjaar de titel op een haar na. Het hoeft dit jaar nog niet, maar het mag wel. Hoe anders is de situatie van Mercedes-junior Frederik Vesti, die komend jaar juist zal moeten. Een protegé van Toto Wolff in een wagen van René Rosin – met minder dan de titel kan Vesti niet tevreden zijn.

Hitech Grand Prix

9. Jak Crawford (17, Verenigde Staten – Red Bull Junior Team)

10. Isack Hadjar (18, Frankrijk – Red Bull Junior Team)

Red Bull laat er dit jaar geen gras over groeien: naast de complete rijderslineup van Rodin Carlin, beheert de stierenstal ook het duo voor Hitech Grand Prix. De jonkies van het programma nemen het tegen elkaar op: Jak Crawford, die zes dagen ouder is dan Bearman en zich zodoende net niet de jongste rijder van het veld mag noemen, stapt na twee magere Formule 3-jaren over op Formule 2-materiaal. Meer imponerend is het vertoon waarmee zijn nieuwbakken teammaat Isack Hadjar vorig jaar in de F3 debuteerde. Het heeft de Algerijnse Fransman een directe promotie naar de laatste opleidingsklasse opgeleverd.

DAMS

11. Ayumu Iwasa (21, Japan – Red Bull Junior Team)

12. Arthur Leclerc (22, Monaco – Ferrari Driver Academy)

De lange arm van Red Bull reikt zelfs tot in de renstal van DAMS. Bij de Franse equipe stalt men haar zesde (!) juniortalent in de persoon van Ayumu Iwasa. De Japanner is misschien niet de bekendste Formule 2-coureur, of de meest begeerde rijder, maar weet absoluut hoe aan een stuurwiel te draaien. Kijk niet vreemd op als Iwasa een paar wedstrijden wint. Zijn teammaat is het broertje van Charles Leclerc. Arthur rijdt bij gratie van de Ferrari Driver Academy, en dus op voorspraak van zijn oudere broer, in de Formule 2.

Virtuosi Racing

14. Jack Doohan (20, Australië – Alpine Academy)

15. Amaury Cordeel (20, België)

Alpine volgt met argusogen de verrichtingen van Virtuosi, en dan voornamelijk de coureur met startnummer veertien. Jack Doohan, die afgelopen jaar de twee vrije trainingen voor zijn rekening mocht nemen, is de eerstvolgende Alpine-junior in rang. Van hem mag worden verwacht dat hij een woordje mee zal spreken in de titelstrijd. Amaury Cordeel, die vorig jaar twee races miste vanwege schorsing en nog eens twee vanwege een opgevouwen bolide, betaalt de rekeningen.

PHM Racing

16. Roy Nissany (28, Israël)

17. Brad Benavides (21, Amerika)

Charouz Racing Systems is niet meer, lang leve PHM! De Duitse renstal heeft opgemerkt dat de Formule 2 een aardige zakcent kost en laat daarom haar rijders voor de rekeningen opdraaien. Wie Roy Nissany’s carrière met het glas halfvol bekijkt, kan stellen dat de Israëliër flink wat ervaring heeft. Wie dat niet doet, ziet dat Nissany helemaal niets in de Formule 2 te zoeken heeft. Hetzelfde geldt voor Brad Benavides. De Spaanse Amerikaan eindigde vorig jaar met drie hele punten als 23ste in het Formule 3-kampioenschap en voelde zich op merkwaardige wijze klaar voor de overstap richting F2.

Trident

20. Roman Stanek (18, Tsjechië)

21. Clement Novalak (22, Frankrijk)

Nadat Giacomo Ricci het in twee opeenvolgende jaren met een getalenteerde Nederlandse coureur heeft geprobeerd, laat de Italiaan prestaties in het komende seizoen voor wat ze waard zijn en spekt hij de kas. Alhoewel Roman Stanek (spreek uit als stan-jek) een aardig potje kan sturen, heeft de Tsjech moeite om zich snel aan te passen. Hij had immers drie seizoenen nodig om vooraan het F3-veld te belanden. Aan Clement Novalak zal hij niet veel hebben: de Britse Fransman reed vorig jaar leuk mee met MP Motorsport, vierde de titels alsof het de zijne waren maar had zelf vrij weinig in de melk te brokkelen. Beide rijders nemen een flinke zak dukaten mee.

Van Amersfoort Racing

22. Richard Verschoor (22, Nederland)

23. Juan Manuel Correa (23, Amerika)

Drieënhalf jaar na zijn afschuwelijke ongeval op Spa-Francorchamps keert Juan Manuel Correa terug in de Formule 2. De Amerikaan, geboren in Ecuador, combineert zijn werkzaamheden in de opleidingsklasse met een dienstverband in het WEC. Aldaar is hij de teamgenoot van Bent Viscaal. In de Formule 2 komt Correa een andere Nederlander tegen: Richard Verschoor mag in 2023 bewijzen niet te klein te zijn voor het tafellaken, iets wat hij tot dusver is gebleken.

Campos Racing

24. Kush Maini (22, India)

25. Ralph Boschung (25, Zwitserland)

Kush Maini lijdt in minder mate aan het syndroom van Brad Benavides: gezien zijn veertiende plaats in het Formule 3-kampioenschap van 2022 is het eigenlijk vrij bijzonder dat de Indiër overstapt naar de Formule 2, maar als de portemonnee het toestaat – waarom nog wachten? Campos Racing mikt voor het zoveelste seizoen op Ralph Boschung, die zich zo langzamerhand ontpopt tot het meubelstuk van de Formule 2. Boschungs debuutrace werd gewonnen door Artem Markelov, terwijl ook Oliver Rowland, Norman Nato en Charles Leclerc deel uitmaakten van het veld. Kan hij dit jaar wel voor vuurwerk zorgen?