Hoofdrace: Hadjar houdt Bortoleto achter zich en claimt winst in Imola

Isack Hadjar heeft na een teleurstellend resultaat op de zaterdag zich van zich afgebeten en vanaf P3 de hoofdrace op zijn naam geschreven op het historische circuit van Imola. Op het end moest de Fransman wel in de spiegels kijken, want de sterk rijdende en huidig F3-kampioen Gabriel Bortoleto zat hem op de hielen. Tot een serieuze aanval kwam het net niet in de absolute slotfase. De verrassing van de dag komt op naam van debutant Joshua Dürksen, die derde werd voor thuisfavoriet Andrea Kimi Antonelli. De debutant uit Paraguay kende een moeilijke start van 2024 met alleen finishes buiten de top tien en drie uitvalbeurten. Dit podium zal voor hem aanvoelen als een overwinning. Richard Verschoor pakte het laatste puntje met P10.



Tijdens de sprintrace van de zaterdag was er direct chaos met een massacrash bij de eerste bocht. Nu gedroegen de rijders zich redelijk voorbeeldig. Het veld kwam - met hier en daar een uitstapje in de grindbak - goed de eerste ronde door. Opvallend was dat Antonelli weer moeilijk van zijn plek kwam. De Italiaan kende gisteren ook al problemen doordat de versnellingsbak wat tegenstribbelde bij het opschakelen. Teamgenoot bij PREMA Oliver Bearman kende wel een droomstart door polesitter Bortoleto in te halen bij het ingaan van de eerste bochten.



Afslaan



Het gros van het veld vooraan reed op de soft, terwijl de meeste coureurs buiten de top tien een alternatieve strategie deden op de hardere band. Na iets meer dan vijf ronden kwamen de leiders naar binnen. Het zorgde voor veel verkeer in de pitstraat. Bearman stopte ook vroeg, maar bij het wegrijden liet de Brit tot tweemaal toe zijn motor afslaan. De Ferrari-junior en een kanshebber voor een stoeltje bij Haas F1 kwam helemaal achteraan de baan op. Met het gebrek aan snelheid in de PREMA was er geen eer meer te behalen en eindigde troosteloos in de achterste regionen. Antonelli kon ook de koplopers niet bijbenen, maar kon Colapinto en Aron relatief makkelijk achter zich houden en greep net naast het podium met een vierde plaats, hetzelfde resultaat als de hoofdrace in Melbourne.

LAP 8 / 35



DISASTER FOR BEARMAN! 馃槺



He stalls in the pits, dropping him to 21st position! ___Escaped_link_6649dbad990e2___ ___Escaped_link_6649dbad990e3___ ___Escaped_link_6649dbad990e4___ — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6649dbad990e5___



Huid duur verkopen



De mooiste strijd was met het treintje met Stanek, Maloney, Crawford plus aansluitende coureurs die tijd goed konden maken. Stanek was de langzaamste van het stel in de strijd om de voorlopig dertiende plaats. De Tsjech en teamgenoot van Verschoor deed er alles aan om kampioenschapsleider Maloney achter zich te houden. De coureur uit Barbados raakte zichtbaar gefrustreerd en klaagde over 'weaven' van zijn voorganger. Maloney vrat veel van zijn banden, waardoor Crawford voorbij kon steken. Diezelfde Crawford ging vlak daarna ook Stanek voorbij. Richting het einde had Stanek geen rubber meer over, waardoor Maloney en ook de aangesloten Verschoor passeerden. Stanek viel terug naar P18.

Chaos in pits



Aan de leiding reed de Belgische Cordeel een strakke race op de harde band. De Hitech Pulse-rijder zou na stop rond plek vier weer de baan opkomen met de zachte band als troef om te kunnen vechten voor podium. Maar door een miskleun bij de pitstop was dat feest voorbij. De rechter achterband ging bij het wegrijden los en stuiterde door de pitstraat. Hetzelfde gebeurde bij Pepe Marti. Ook een band van zijn bolide raakte los van de wagen. Het zorgde voor gevaarlijke en bizarre taferelen dat vast nog een staartje krijgt voor coureurs en teams die dit veroorzaakten.

LAP 31 / 35



Amaury Cordeel pits, but the right rear comes off as he sets off! ___Escaped_link_6649dbad990ea___ ___Escaped_link_6649dbad990eb___ pic.twitter.com/Nh2DkOqqS3 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_6649dbad990ed___



Victory!



Vooraan voerde Bortoleto de druk op, maar zat net steeds te ver weg om Hadjar te kunnen passeren in de laatste drie rondes. Hadjar kon makkelijk een verdedigde lijn rijden zonder gevolgen en pakte daarmee zijn tweede overwinning in de hoofdrace van het seizoen. De vorige was in Melbourne. Voor Bortoleto was het pas zijn eerste podium. In de gele Envicta kende de Braziliaan wat ongelukkige momenten dit seizoen, waardoor een top resultaat uitbleef.

In de stand blijft Maloney aan de leiding met 68 punten ondanks een elfde plaats en puntloze race. Aron kruipt iets dichterbij met een zesde plaats en heeft 63 punten. Hadjar bedreigt door zijn tweede overwinning van 2024 de kop en staat derde met 59 punten. Hauger verlaat Imola puntloos en blijft steken op de vierde plek met 41 punten. Bortoleto springt de top vijf binnen en scoorde tot dusver 38 punten, twee punten voor op toptalent Antonelli die langzaam aan de top vijf nadert vanaf P6.

Volgende week reist het F2-circus af naar Monaco. Kwalificatie zal zoals altijd in het prinsdom de belangrijkste factor zijn voor het succes op de zaterdag en zondag. Inhalen is zo goed als onmogelijk.