Veelbesproken Antonelli wil schitteren voor thuispubliek

Andrea Kimi Antonelli rijdt dit weekend in zijn 'achtertuin' op het circuit van Imola. "Ik kijk er echt naar uit om eerlijk te zijn", zei de PREMA-rijder vooraf op Formula2.com. "Het is een thuisrace, het is duidelijk een circuit dat ik erg leuk vind, en de sfeer zal ongelooflijk zijn. Ik kijk er dus erg naar uit en hopelijk kunnen we een goed resultaat behalen.''



Gewoon F2

Het 17-jarige talent uit Bologna was het onderwerp van het gesprek twee weken terug door geruchten over een abrupte switch van Formule 2 naar het Williams F1-team. De fel bekritiseerde Logan Sargeant zou dan vervangen worden voor dit weekeinde. Het rumoer wakkerde verder aan nadat de FIA bevestigde dat er zelfs een dispensatie op de deurmat lag van het autosportorgaan voor het afgeven van een superlicentie voor zijn achttiende levensjaar. Mercedes-chef Toto Wolff - die heel erg bekommerd om zijn pupil - drukte de kletspraatjes de kop in. Antonelli rijpt voorlopig dus verder op het hoogste treetje van de F1-ladder.

Oost west, thuis best



Meer dan een week terug maakte Antonelli een flink aantal kilometers op zijn 'favoriete' Imola in de Mercedes van 2022 en mag dit weekend weer op het circuit met een echt old-skool-karakter zijn kunstjes vertonen. Volgens de regerend FRECA-kampioen is Autodromo Enzo e Dino Ferrari 'uniek'. ''Alle bochten zijn verschillend, dus er is uiteraard ook een uitdaging. Elke bocht heeft een andere hoek, een andere snelheid, dus als je eenmaal in het ritme zit, voel je je goed met de auto en met de baan, het is echt heel leuk.''



Focus



Voor 2024 en daarna heeft de organisatie meer grindbakken en minder meters asfalt naast de baan geplaatst. Opperste concentratie is volgens Antonelli een vereiste, want elk slippertje wordt afgestraft. ''Er nog minder ruimte voor een fout, omdat het heel gemakkelijk is om eraf te gaan. Het is duidelijk een dunne lijn om in de praktijk de juiste grens te vinden. Het is een heel technisch circuit en het is ook heel belangrijk om gefocust te blijven.''

Op Imola is niet echt een 'pauze' om op adem te komen vindt Antonelli. ''Er is geen echt lang recht stuk, dus je moet altijd gefocust zijn en proberen alles goed te krijgen. Het zal heel belangrijk zijn om te oefenen om de juiste lijn met de limiet te vinden, want dat zal veel helpen bij de kwalificatie."



Ervaring telt

In vergelijking met andere F2-rijders is Antonelli een groentje. De Italiaan, die op 25 augustus 18 jaar wordt, heeft de Formule 3 overgeslagen. De overstap was groot door de nieuwe bolides met ground effect, iets waar de Italiaan nog niet eerder ervaring in had. Toch deed Antonelli het verdienstelijk op onbekende terrein. In Bahrein gaf PREMA niet thuis, maar vanaf het tweede weekend in Jeddah liet de Mercedes-protogé zich meer van voren zien. In Melbourne rook hij al aan het podium, maar eremetaal laat nog op zich wachten. Maar voor hoe lang?

De komende maanden rijdt Antonelli namelijk vaker op bekend banen dankzij eerdere wedstrijden in de F4 en FRECA. De Italiaan denkt dat zijn voorkennis voordeel oplevert. ''Het voor mij beter zijn, omdat ik nu naar de circuits ga waar ik heb gereden. Dat gaat dus duidelijk helpen, want buiten Europa was het mijn eerste keer op die circuits, dus het was een beetje lastig in de praktijk'', blikte hij terug op zijn huidige F2-campagne. ''Nu ken ik deze circuits, dus het zal wat makkelijker zijn om de limiet te vinden. Ik denk dat de sterke jongens hetzelfde niveau behouden, ook al zijn we terug in Europa, maar hopelijk kunnen we een goed resultaat behalen, ik heb een goed gevoel over het weekend.''

Toch voelen deze dagen anders als andere raceweekenden. "Natuurlijk, voor een thuispubliek en alleen al het feit dat ik dichtbij woon, is geweldig. Het zou veel voor mij betekenen om een ​​goed resultaat te behalen, ik zal echt mijn best doen om een ​​goed resultaat mee naar huis te nemen.''