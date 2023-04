Sprintrace: Hauger houdt hoofd koel en wint in Melbourne

MP Motorsport-coureur Dennis Hauger schreef geschiedenis door als eerste F2-piloot te winnen in Australië. De Red Bull-junior startte in de sprintrace vanaf poleposition en stond de eerste plek niet meer af op Albert Park, dat in een wedstrijd waar het regenachtige weer in de slotfase voor chaos zorgde.

Voordat de groene vlag werd gezwaaid, knalde Enzo Fittipaldi met de nummer #4-bolide in de muur tijdens de opwarmronde. De baan was nog niet helemaal droog en de Braziliaan vergaloppeerde zich. Ook kampioenschapsleider Ralph Boschung ging in de rondte en moest ook opgeven. De start werd hierdoor voor vijf minuten uitgesteld.

Het venijn van de sprintrace zat in de staart. Jack Doohan spinde tijdens een spannend gevecht om de laatste punten in ronde 13 van de 22. De wagen kwam stil te staan op de baan en zorgde voor een

Op dat moment begon het ook steeds harder te regenen en meerdere coureurs doken naar binnen voor regenbanden. In ronde 18 wilde de Safety Car naar binnen, maar Brad Benavides vloog ondertussen van de baan af. De Safety Car bleef door de geparkeerde wagen van Benavides langer buiten.

Met nog twee ronden te gaan, werd het veld weer losgelaten, maar veel in de slagvolgorde veranderde er niet. Achter de winnaar Hauger finishte Jak Crawford als tweede en Kush Maini werd derde na een goed gevecht met Arthur Leclerc. Richard Verschoor werd tiende.

Na afloop was Hauger ontzettend in zijn nopjes met de winst. "Erg blij mee natuurlijk. Het was zwaar, een beetje nat en een beetje droog, maar over het algemeen bleven we kalm. Ik ben erg blij dat ik dit seizoen eindelijk de overwinning heb behaald, dus ik moet gewoon doorgaan voor morgen."

Stand

Ondanks dat hij niet scoorde in de sprintrace, blijft Ralph Boschung aan de kop van het klassement met 33 punten, met een voorsprong van één punt op Théo Pourchaire op de tweede plaats. Ayumu Iwasa staat derde, terwijl Dennis Hauger door de overwinning is gestegen naar de vierde plaats met 30 punten, één voor Frederik Vesti.

De hoofdrace is zondag om 03.30 uur Nederlandse tijd.