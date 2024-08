Analyse: Wat is een F2-titel nog waard?

Als Formule 2-kampioen hoop je door te stromen naar de Formule 1. Maar de praktijk is soms weerbarstig door politiek en geld. Théo Pourchaire, reserverijder van Sauber, en Felipe Drugovich, reservecoureur bij Aston Martin, kunnen daar over mee praten en staan nog steeds in de wachtrij, hopend op een zitje. Deze twee voorbeelden zorgen voor discussievoer over de opstapklasse. Stelt een F2-titel nog wel wat voor als je toch geen kans krijgt . GPToday.net werpt een blik op deze casus.



In perspectief



Oliver Bearman heeft een F1-contract op zak en zal uitkomen vanaf 2025 voor Haas F1. Kijkend naar zijn huidige F2-resultaten is een overstap niet echt te rechtvaardigen met één overwinning in een sprintrace en een vijftiende plek in de stand. Dat terwijl de top drie Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto en Paul Aron waarschijnlijk ook moeten fluiten naar een zitje vanaf 2025.



Toch is het deels te verklaren dat Bearman een stoeltje krijgt in de koningsklasse. De Brit is onderdeel van het Ferrari-junior-programma en Haas heeft nauwe banden met de Italianen. Daarnaast kende de 19-jarige rijder een indrukwekkende invalbeurt tijdens de Grand Prix in Saoedi-Arabië, waar hij Ferrari-coureur Carlos Sainz eenmalig verving. Ook reed Bearman meerdere vrije trainingen in de VF24 en dat was Haas goed bevallen. De deal was beklonken ondanks een tegenvallend F2-seizoen tot op heden.

Wat in het voordeel spreekt voor Bearman is dat hij meerdere F4-titels overtuigend wist te winnen. Bij zijn debuut in de Formule 2 in 2023 zegevierde de Brit in drie hoofdraces en een sprintrace met als eindresultaat een zesde plek in de rangschikking. In 2022 werd Bearman als rookie derde in de Formule 3. Het talent is dus zeker aanwezig, maar door pech, wat foutjes en een wisselende performance van de PREMA-bolide komt het dit jaar niet uit de verf.



Andrea Kimi Antonelli, ook rijdend voor PREMA in de Formule 2, wordt gelinkt aan het Mercedes-zitje van Lewis Hamilton, die na 2024 verkast naar Ferrari. De coureur uit Bologna wordt op de dag van Grand Prix van Nederland 18 jaar. Op dit moment staat de Italiaan zevende in het kampioenschap. Ook niet direct een positie wat misschien een stoeltje bij een topteam rechtvaardigt. Het verhaal van Bearman toont parallellen met die van de Italiaan. Antonelli is onderdeel van een juniorprogamma, in dit geval van Mercedes. Ook heeft de PREMA-coureur de nodige rijderstitels op zijn CV voordat hij de overstap maakte naar de Formule 2. De 17-jarige sloeg Formule 3 over en kwam als de minst ervaren de opstapklasse binnen. Aanpassingen had de Italiaan zeker nodig, maar was vanaf het begin wel van te voren te vinden. Na wat minderde weekenden won Antonelli magistraal de regenrace in Silverstone, met de nodige druk op zijn schouders. Een week later won hij overtuigend de hoofdrace in Hongarije in het droge. Daarnaast laat Mercedes de Italiaan in een paar jaar oude F1-bolides testen op diverse circuits. De Duitse formatie beschikt over veel data die niet met de buitenwereld wordt gedeeld. De F2-stand is voor de renstal uit Brackley waarschijnlijk bijzaak. Progressie is wat telt.

Kans

Zoals boven al geschreven, staan Pourchaire en Drugovich te popelen om in te stappen. Ondanks de support van een F1-renstal, veel ervaring en een F2-titel staan ze aan de zijlijn. Pourchaire was in 2024 dichtbij een contract voor Kick Sauber. Toch gaf de renstal voorkeur aan Valtteri Bottas en Zhou. Bottas als de ervaren man en Zhou met een zak vol geld. Een zitje bij een ander F1-team was onrealistisch, want andere renstallen hebben zelf ook veel junioren in de opleiding zitten. De track records van Pourchaire zijn op peil met twee F4-titels en een vice-kampioenschap in de Formule 3, waar de Fransman nipt verloor van Oscar Piastri. In zijn debuutjaar in 2022 werd Pourchaire vijfde, achter kampioen Piastri, maar eindigde voor Lawson en Drugovich. Het seizoen daarop werd de Fransman tweede in de stand achter Drugovich. Het jaar erop was het wel raak en kroonde zich als de nieuwe kampioen. Als je de resultaten vergelijkt met bijvoorbeeld een Bearman of andere F1-coureurs zoals Logan Sargeant of Zhou, doet Pourchaire het zelfs relatief beter. Maar door wat voor reden dan ook is die F1-kans nog niet gekomen.

Drugovich heeft drie jaar lang in de Formule 2 gereden. In 2020 en 2021 speelde de Braziliaan een bijrol, maar bij zijn debuut wel drie overwinningen en een pole. De Aston Martin-protogé kwam tot bloei in 2022 met het overtuigend winnen van het kampioenschap. Toch is de erelijst in vergelijking met de Fransman, Bearman en Antonelli wat summier. De 24-jarige rijder heeft meer aanlooptijd nodig gehad. Het jaar 2018 springt eruit met een titel in de Pro Mazda (een soort Formule 3 in Amerika), Spaanse F4 en de Euroformula. De overstap naar de Formule 3 viel tegen en daar werd hij zestiende. Ook had Drugovich drie seizoenen nodig in de Formule 2 om tot een aansprekend resultaat te komen. Of we de Braziliaan terug zien als vaste Grand Prix-coureur lijkt onwaarschijnlijk, maar zou het zeker niet slechter zou doen als Lance Stroll bij Aston Martin.

Red Bull-junior Isack Hadjar leidt dit jaar stevig het F2-kampioenschap dankzij vier dominante overwinningen tijdens een hoofdrace. Als de Campos-coureur zo doorgaat wint hij de titel. Red Bull heeft met de Fransman weer een troef in handen om in te zetten. Probleem is wel dat de Oostenrijkse blikjesfabrikant een luxeprobleem heeft met Yuki Tsunoda en Lawson ook in de gelederen. Alles hangt af wat er gebeurt bij het hoofdteam Red Bull Racing. Blijft Max Verstappen? Moet Sergio Pérez het veld ruimen? Wat gebeurt er met Ricciardo? Het is toch weer wachten op die ene kans.



Doorstroming

Hoewel niet elke F2-kampioen direct doorstroomt naar de absolute top van de autosport, zijn er in het recente verleden genoeg succesverhalen. Charles Leclerc, George Russell en Mick Schumacher en Oscar Piastri bewijzen dat. Maar ook niet-kampioenen - er kan er altijd maar eentje winnen - zoals Lando Norris, Alex Albon, Lawson en Tsunoda kregen een kans. Zhou, Nikita Mazepin en Nicholas Latifi hadden niet het grootste talent, maar wel financiële support. Nyck de Vries werd na drie seizoenen kampioen en flirtte regelmatig met F1-teams. Tot een vast zitje kwam het steeds niet. Door een onverwachte en overtuigende invalbeurt op Monza in 2022 in de Williams verzekerde hij zichzelf van een stoeltje in 2023 bij AlphaTauri, huidige VCARB. In de voorloper van de Formule 2, de GP2, zijn ook veel kampioenen doorgestroomd naar de Formule 1. Lewis Hamilton, Timo Glock, Giorgio Pantano, Nico Hulkenberg, Pastor Maldonado, Romain Grosjean, Jolyon Palmer, Stoffel Vandoorne en Pierre Gasly maakten allemaal hun F1-debuut.

Om dus nu te stellen dat F2-kampioenen geen kans in de Formule 1 krijgen, kan grotendeels naar het rijk der fabelen. Toch zal er vaak discussie blijven waarom de een wel doorschuift en de ander niet. Alleen hard rijden is blijkbaar niet altijd goed genoeg.