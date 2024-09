Richard Verschoor snelt naar pole position in Bakoe

Richard Verschoor heeft op indrukwekkende wijze zijn tweede pole position uit zijn F2-carrière gepakt. De Nederlander was uiteindelijk nipt sneller dan Andrea Kimi Antonelli.

Verschoor, die tijdens de enige vrije training niet verder kwam dan P13, was de vroege tempozetter in de kwalificatie. Met een 1:56.023 was hij twee tienden rapper dan ART Grand Prix-rivaal Victor Martins, terwijl Antonelli op P3 stond. De coureurs konden op de supersofts nog een tweede ronde rijden en kregen door de steeds beter wordende baanomstandigheden steeds meer grip. De man uit Benschop ging zodoende nog sneller en noteerde een 1:55.655. En opnieuw was Martin zijn grootste concurrent. De Fransman was 0.079 seconden trager dan verschoor, terwijl Antonelli opnieuw naar P3 ging, maar hij stond wel op ruim vier tienden van de Nederlander.

Alle coureurs gingen daarop nieuwe banden halen en kwamen met nog zo'n tien minuten te gaan weer de baan op voor de tweede en laatste run. Maar al snel werd er met de rode vlag gezwaaid. Beide rijders van Campos Racing, kampioenschapsleider Isack Hadjar en zijn teamgenoot Josep María Martí, verremden zich in een tijdbestek van tien seconden beide bij het ingaan van bocht 1 en stonden naast elkaar in de bandenstapels. Beide rijders waren oké en niet veel later kon de sessie weer herstart worden.

Het betekende dat de coureurs nog maar één rondje de tijd hadden om nog een sneller rondje op de klokken te zetten. Antonelli was de eerste met een snelle tijd en was maar liefst acht tienden sneller dan de eerdere tijd van de Nederlander. De Prema-rijder kwam tot een 1:54.874, maar Verschoor noteerde niet veel later een paarse tweede sector en dook uiteindelijk met zeventien duizendsten onder de tijd van de Italiaan. Hierdoor heeft de Trident-rijder zijn tweede pole position uit zijn F2-carrière behaald, nadat hij eerder dit jaar P1 pakte tijdens de kwalificatie in Monaco.