Verschoor pakt opnieuw podium na afgekapte sprintrace in Spa

Richard Verschoor nam opnieuw een beker mee in de tas. Onder zeer verraderlijk en natte omstandigheden werd de Nederlander in tweede in de sprintrace op Spa-Francorchamps. Hij finishte achter MP Motorsport-coureur Dennis Hauger en winnaar Zak O'Sullivan in dienst van ART Grand Prix. Na zeven rondes werd de rode vlag gezwaaid om het onverantwoord was om nog verder te racen.



De wedstrijd was pas na de F1-kwalificatie. De oorspronkelijke starttijd kon geen doorgang vinden vanwege het slechte weer. Om 18:15 uur Nederlandse tijd werd alsnog de groene vlag gezwaaid. De condities waren listig, maar toch volgens de wedstrijdleiding veilig genoeg om te beginnen. Na het stilvallen van Pepe Marti in ronde drie kwam de Safety Car de baan op.

Tijdens de neutralisatie waren de condities verslechterd. De organisatie wilde geen risico nemen met de kans op ernstige ongevallen en kapte de sprintrace af. Omdat er minder dan 50% van het aantal ronden werd afgewerkt, kreeg alleen de top vijf punten (5-4-3-2-1). Andrea Kimi Antonelli - die een verbluffende passeeractie had bij Eau Rouge op Franco Colapinto - en de sterk rijdende Oliver Bearman pisten dus naast de pot.

Bij de persconferentie blikte Verschoor terug op een vreemde dag vol onzekerheden. De Nederlander kon goed met de situatie omgaan legde hij uit. ''Mentaal is het niet echt een probleem om weer naar binnen te gaan, maar ik had net een kleine lunch gehad omdat we al snel aan het racen waren, dus ik had op een gegeven moment behoorlijk honger. Ik was blij om te gaan racen, maar op een gegeven moment werd de regen gewoon te veel.''

Tijdens de sprintrace merkte Verschoor dat de baancondities te gevaarlijk werd. Hij legde uit wat hij ervaarde. ''Voor mij werd het tijdens de race steeds erger. Ik hoorde dat O'Sullivan natuurlijk helemaal niet klaagde. Als derde auto had ik veel opspattend water. Op het rechte stuk kon ik ze niet eens voor me zien. Ik kan me voorstellen dat de jongens daarachter flink aan het klagen waren op de radio.''

Zondagochtend zal de hoofdrace starten vanaf 10:00 uur Nederlandse tijd onder - hoogstwaarschijnlijk - droge omstandigheden. Verschoor start dan als achtste. Paul Aron begint op poleposition.