PREMA wil weer vechten om het kampioenschap

Het F2-seizoen begint over minder dan twee weken in Bahrein. Het Italiaanse topteam PREMA hoopt dan weer een gooi te doen naar de titels. In 2022 pakte het Nederlandse MP Motorsport beide kampioenschappen en in 2023 ging ART Grand Prix ermee vandoor.

Op 11, 12 en 13 februari was de pre-season-test van de Formule 2 ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman reden veel rondes om veel informatie over de nieuwe bolide te verzamelen. "We hebben deze drie dagen behoorlijk veel werk verricht", aldus teambaas René Rosin. "We hebben veel data om te analyseren, veel dingen om te dubbelchecken, maar het was natuurlijk belangrijk gezien het feit dat we in de Formule 2 een nieuwe auto hebben."

De openingsronde is in Bahrein, dezelfde locatie waar is getest, en PREMA hoopt op een goede start van 2024. "Het was zeker een circuit waar we de afgelopen jaren minder hebben gepresteerd." zei Rosin. "Maar ik moet zeggen dat we de oorzaak ervan lijken te hebben begrepen en voor ons waren deze drie dagen belangrijk om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen."

De afgelopen seizoenen ging de eer naar andere teams en rijders en PREMA wil hetzelfde bereiken en zet alles op alles om dat te volbrengen. "Natuurlijk kijken we allemaal uit naar een geweldig seizoen. Ik kijk uit naar een aantal geweldige resultaten”, aldus Rosin. “We moeten vooruit blijven kijken, blijven werken, nooit stoppen, en ik denk dat alles goed komt.

"Ons doel is zeker om het best mogelijke werk te leveren. We moeten het begrijpen en ons concentreren op het maximaliseren van de prestaties, race voor race, en dan zullen we aan het einde van het jaar zien of we het goed hebben gedaan of niet", sloot de teambaas af.