Sprintrace: Maloney overtuigt in Bahrein met strakke zege

De eerste sprintrace van 2024 is achter de rug. Zane Maloney zegevierde in Bahrein vanaf P8 en won daarmee zijn eerste zege in de Formule 2. De coureur uit Barbados kwam met ruim vijf seconden voorsprong over de finish voor Jak Crawford. Debutant Pepe Marti werd derde op het Bahrein International Circuit.

Maloney gebruikte de zachte banden in zijn voordeel en passeerde de één na de ander. Na de zesde ronde lag de Rodin-coureur al tweede. Maloney's aanval voor de leiding op Crawford was voltooid bij het uitkomen van bocht vier in ronde acht. Doordat Crawford in gevecht kwam met Martins, kon Maloney weg rijden van het veld.

De strijd om het podiun was in de slotfase losgebarsten. In ronde 18 van de 23 zette Marti een aanval in bij bocht 1 om Martins te passeren. Nu vocht het Campos-duo Marti en Isak Hadjar om de laatste podiumplaats. Martins viel verder terug.

In ronde 22 ging de strijd om de laatste punten-betalende posities verder, waarbij Martins langzaam door de eerste bochten kwam en hij verloor van Hauger, Bortoleto en zijn teamgenoot O'Sullivan, waardoor hij uit de punten viel.

Richard Verschoor was lange tijd in gevecht om een plaats in de top tien met een aantal anderen. Het was een boeiende strijd. De Nederlander werd tiende wat hem net geen punten opleverde.

Vooraan had Maloney zijn voorsprong op Crawford vergroot tot vijf seconden en kwam over de streep om zijn allereerste F2-overwinning te behalen. Martí werd derde, voor teamgenoot Hadjar, terwijl Aron de top vijf completeerde.

De hoog aangeschreven PREMA-rijders, Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman, worstelden met snelheid in hun bolide. De toptalenten kwamen niet verder dan P14 en P16.