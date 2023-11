Hoofdrace: Zeer 'geëmotioneerde' Pourchaire wint kampioenschap, Doohan wint race

Met een degelijk resultaat heeft Theo Pourchaire het F2-kampioenschap binnen gesleept in Abu Dhabi. De ART Grand Prix-coureur werd zesde en met rivaal Frederik Vesti op P3 voor hem was er geen vuiltje meer aan de lucht. Polesitter Jack Doohan kon zonder enkele bedreiging de laatste slotrace van dit F2-seizoen opstrijken en zijn derde overwinning pakken in 2023.



🏆 𝐓𝐡𝐞́𝐨 𝐏𝐨𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐢𝐫𝐞 🏆



🏆 2023 FORMULA 2 CHAMPION🏆 pic.twitter.com/YbTFQ2a7dA — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_65631e01d83b4___



De openingsfase van de hoofdrace is spectaculair met meerdere inhaalacties. Doohan behoudt de leiding voor Kush Maini en Victor Martins. Titelkandidaat Vesti vanaf positie acht wil zo snel mogelijk naar voren om kans te houden op het kampioenschap. De leider in de stand, Pourchaire, bungelt nog buiten de top tien, maar hoopt op de soft ok snel terrein goed te maken om de titel veilig te stellen.



Na vijf ronden van de in totaal 33 lijkt het veld gesetteld. Het omslagpunt voor de eerste serie pitstops voor de coureurs op de zachtste compound is in ronde zeven. Iwasa en Pourchaire opende de tactische dans. Beiden hebben nu vrije lucht om het eigen tempo te rijden.

Vesti wordt door zijn team gepusht om Dennis Hauger in te halen, maar vooralsnog zit de Deen vast achter de MP Motorspory-coureur. De teamgenoot van Vesti, Olivier Bearman, helpt een handje om voor Pourchaire de pits uit te komen, maar kan op koude banden de Fransman niet voor hem blijven.



In ronde tien zijn de voorste rijders op de softs naar binnen. Vesti schuift door naar de tweede positie en heeft eventjes virtueel het kampioenschap in handen. De PREMA-coureur heeft door het stoppen van anderen vrije lucht en moet van zijn team tien ronden lang kwalificatierondjes rijden.



Bearman kent problemen met zijn bolide en valt uit. Daarmee is de Brit de tweede uitvaller na Colapinto, de Argentijn die zijn debuut maakt en volgend jaar vaste rijder wordt in de hoogste opstapklasse bij MP Motorsport. Bearman parkeerde zijn bolide bij de ingang van de pitstraat. De PREMA-wagen staat vast en de marshalls krijgen hem niet gelijk weg. Dit kan voor Vesti, die nog moet stoppen, nadelig kunnen zijn als de pitstraat te lang dicht blijft.

In ronde 20 is de pits weer open, zodat de top zes op medium zonder problemen de banden kunnen wisselen. Vesti komt in ronde 23 binnen en komt de baan op positie achter Pourchaire terecht op positie 9, maar heeft het voordeel van een lege tank en zacht rubber. Toch lijkt het een onbegonnen zaak, want de Deen zou de wedstrijd moeten winnen.



Toch geeft Vesti niet op en wil ten koste van alles naar voren. Er ontstaat een interessant gevecht tussen Pourchare, Vesti en Maini met wat duw -en trekwerk. In ronde 26 is Vesti nu wel voorbij Pourchaire met de nodige moeite, maar de Fransman countert meteen bij de DRS zone daarna. Vesti verliest hierdoor veel tijd.



In ronde 30 staat Mason stil. De VSC wordt geactiveerd. Het zorgde voor geen grote verschuivingen meer. In de laatste ronde is er nog een boeiend gevecht om het laatste podiumplekje tussen Zane Maloney en Vesti. De banden van Maloney zijn er aan, Vesti komt langszij, maar Maloney houdt zijn poot stijf. Ze raken elkaar en het eindigt bijna in tranen voor Vesti. Maloney spint en valt ver terug. Doohan wint de race voor Martins en Vesti uiteindelijk als derde.



JACK DOOHAN WINS IN ABU DHABI 🇦🇪



A dominant drive and it's a lights-to-flag win for the @VirtuosiRacing driver! 🏆#AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/qoZQuvkfCi — Formula 2 (@Formula2) November 26, 2023



Pourchaire wint het kampioenschap met maar een zege. Daar staat tegenover dat de jonge Fransman zeven keer als tweede eindigde. Vesti won zes wedstrijden, maar had het tweede deel van het seizoen meer misfortuin door uitvalbeurten door technische mankementen en incidenten. Doohan wordt derde en springt op het allerlaatst over Iwasa heen. ART Grand Prix wint het teamkampioenschap.



Vanaf 29 november tot en met 1 december hebben de F2-teams een post-season-test op het Yas Marina Circuit. Andrea Kimi Antonelli zal daar zijn officiële debuut maken als F2-rijder.