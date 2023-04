Bearman pakt eerste pole na zeer spannend slot in Bakoe

Een drag race naar de finish. Zo kan je de kwalificatie in Bakoe het beste samenvatten. De top vier zat binnen één (!) tienden van een seconden met Prema-rijder Olivier Bearman als overwinnaar. De Brit pakte in dit slipstream-feest zijn eerste poleposition in de F2 en mag zondag bij de hoofdrace vooraan starten.

OLLIE BEARMAN TAKES HIS MAIDEN POLE IN BAKU!!!! ⭐️



After all his troubles in Qualifying, it's an AMAZING performance by the Ferrari?ref_src=twsrc%5Etfw">@ScuderiaFerrari Academy driver to snatch pole 👏



Take a bow, @OllieBearman, what a lap! ___Escaped_link_644bc9eebd7d7___ ___Escaped_link_644bc9eebd7d8___ pic.twitter.com/vQySrMB3S4 — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_644bc9eebd7da___

Richard Verschoor eindigde als tiende en stond voor de laaste run nog zelfs tweede. De Van Amersfoort Racing-rijder kon zich op het laatst zich niet mengen met de kop en kukelde steeds verder naar beneden. Een schrale troost: door deze P10 mag Verschoor wel op pole starten in de sprintrace dankzij de reserve-grid-regel.

It's a ✨ Traffic Paradise ✨ out there! 🤣___Escaped_link_644bc9eebd7db___ ___Escaped_link_644bc9eebd7dc___ pic.twitter.com/b5uWCWbxwB — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_644bc9eebd7de___

De eerste startrij wordt volgemaakt door Enzo Fittipaldi en mist op 0.012 van een seconden de pole. Theo Pourchaire staat daar weer nipt achter en kwam 0.053 tekort op Bearman. Frederick Vesti, die lange tijd de lijst aanvoerde, moest genoegen nemen met P4 op 0.071 van de nummer één af.

Tijdens de kwalificatie was ook een rode vlag na een zware klapper van Brad Benavides. De Amerikaan bleef ongedeerd, maar baalde wel als een stekker.

🚩 RED FLAG 🚩



Brad Benavides hits the barriers at Turn 1 and is OUT of Qualifying ❌



The American is safely out of the car but devastated 😔#F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/WU1f1E7JXe — Formula 2 (@Formula2) April 28, 2023

De sprintrace is zaterdagmiddag om 13.15 uur Nederlandse tijd en te volgen op ViaPlay of F1TV.